Mariah Carey

Revelan últimos momentos de la hermana de Mariah Carey: la cantante no estuvo con ella

Alison Carey estuvo recibiendo atención días antes de su fallecimiento. Aparentemente, la intérprete de All 'I Want For Christmas’ no tuvo contacto con su hermana antes de que perdiera la vida.

Dayana Alvino.
Video Se revela posible causa de muerte de la hermana de Mariah Carey: su madre falleció el mismo día

Mariah Carey reveló que su mamá, Patricia, y su hermana, Alison, murieron “el mismo día” durante “el pasado fin de semana”.

En una declaración a People, este 26 de agosto, la cantante afirmó tener “el corazón roto” ante lo ocurrido, que calificó como “un trágico giro de acontecimientos”.

A horas de que trascendiera la noticia, se da a conocer cómo presuntamente fueron los días finales de Alison, quien tenía 63 años.

Hermana de Mariah Carey estuvo enferma antes de fallecer

De acuerdo con The US Sun, Dave Baker, amigo cercano a Alison y su cuidador, ella estaba luchando con su salud antes de su deceso.

“Estuvo recibiendo cuidados paliativos en su hogar durante las últimas tres semanas de su vida”, detalló al respecto.

Él compartió que la hermana mayor de Mariah Carey “tenía un problema con los órganos internos”; sin embargo, no detalló más la causa puntual de la defunción.

“Debajo de un exterior duro, Alison era una persona muy inteligente, cálida y sensible”, aseveró Baker al describirla.

“La conozco desde hace nueve años y, como su amigo y su cuidador en los últimos meses, la echaré de mucho de menos”, comentó.

Para despedirla, él enunció: “Adiós, Alison. Que ahora encuentres la paz y que tu alma torturada se libere para siempre del dolor terrenal”.

Imagen Getty Images y The Grosby Group

Mariah Carey no habría visto a su hermana

Aparentemente, según Daily Mail, Mariah Carey no estuvo con Alison antes de que ella partiera, pues nunca se habrían reconciliado de su relación problemática.

En su comunicado, la intérprete de ‘All I Want For Christmas’ detalló que se sentía “bendecida” por “haber podido pasar la última semana” con su madre previo a su muerte.

No obstante, no mencionó a su hermana, quien en 1990 fue diagnosticada con VIH, lo que la llevó a batallar con varias afecciones gran parte de su existencia.

En 2016, Alison suplicó a la superestrella de la música que arreglaran sus diferencias y la apoyara para erradicar sus malestares, por medio de un mensaje en Daily Mail: “Te amo, necesito desesperadamente tu ayuda”.

En su libro ‘The Meaning of Mariah Carey’ de 2020, la actriz afirmó que su hermana “le dio Vallium, intentó prostituirla y que le arrojó una taza de té hirviendo, causándole quemaduras de tercer grado”, reporta The Mirror.

Alison no solamente rechazó las acusaciones, sino que además intentó demandar a Mariah exigiéndole un pago de 1.25 millones de dólares por daños y perjuicios, aunque el caso nunca llegó a los tribunales.

