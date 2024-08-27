Mariah Carey cumple trágica promesa a su madre en su muerte pese a “complicada” relación

Video Se revela posible causa de muerte de la hermana de Mariah Carey: su madre falleció el mismo día

Mariah Carey reveló con el “corazón roto” que su mamá, Patricia, y su hermana, Alison, murieron durante el fin de semana.

En una declaración a People este 27 de agosto, la cantante detalló que el deceso de ambas ocurrió “el mismo día” en un “trágico giro de acontecimientos”.

“Me siento bendecida por haber podido pasar la última semana con mi madre antes de que falleciera”, externó.

Mariah Carey cumplió su promesa a su mamá

A horas de que trascendiera la noticia, Daily Mail retomó que la también actriz cumplió una promesa que le hizo a su mamá años atrás, a pesar de la tensa relación que tuvieron.

En el sitio web se expone que ella escribió una dedicatoria al inicio de su autobiografía, ‘The Meaning of Mariah Carey’ de 2020, que al tiempo se volvió un juramento consumado.

“Y a mi ‘Pat’, mi madre, quien, a pesar de todo, creo que hizo lo mejor que pudo. Te amaré lo mejor que pueda, siempre”, sentenció.

La intérprete de ‘All I Want For Christmas Is You’ respetó sus palabras al acompañar a la señora Patricia, de 87 años, hasta sus momentos finales.

En su libro, ella confesó con franqueza: “Como muchos aspectos de mi vida, mi viaje con mi madre ha estado lleno de contradicciones y realidades en competencia”.

Especificó que su vínculo era como “una cuerda espinosa de orgullo, dolor, vergüenza, gratitud, celos, admiración y decepción”.

“La amaba profundamente y, como la mayoría de los niños, quería que fuera un lugar seguro para mí, pero la nuestra es una historia de traición y belleza, de amor y abandono, de sacrificio y supervivencia”, señaló.

“Me he emancipado de la esclavitud varias veces, pero hay una nube de tristeza que sospecho que siempre se cernirá sobre mí, no sólo por mi mamá, sino por nuestro complicado viaje juntas”, agregó.

La estrella de ‘Precious’ acusó a ‘Pat’, como la llamaba afectuosamente, de estar celosa de su carrera como artista, lo que pudo haber ocasionado la mayoría de sus conflictos.

“(Los celos) son parte del éxito, pero cuando la persona es tu madre y se revelan a una edad temprana, son particularmente dolorosos”, admitió.

¿Mariah Carey se vengó de su mamá?

Luego del lanzamiento de sus memorias, Mariah Carey enfrentó las demandas de sus hermanos, Alison y Morgan, quienes negaron lo ahí expresado.

Siete meses más tarde, el ícono del pop vendió la residencia de su madre, en el norte del estado de Nueva York, dio a conocer The New York Post.

En 1994, la creadora de éxitos como ‘Fantasy’ adquirió la casa, de cuatro dormitorios y tres baños, por más de 400 mil dólares. La vendió por casi 758 mil dólares.

Un año antes de vender la propiedad, Mariah ingresó a su madre a una residencia de cinco estrellas para ancianos, lo que fue calificado por algunos medios, como ABC, como una "venganza" de la cantante.