Mariah Carey no habría buscado a su hermana aunque sabía que estaba muriendo: "Rechazo cruel"

Video Se revela posible causa de muerte de la hermana de Mariah Carey: su madre falleció el mismo día

Mariah Carey presuntamente se enteró semanas antes de que su hermana falleciera que “estaba muriendo”; sin embargo, no la buscó.

Este 26 de agosto, la cantante dio a conocer que tanto Alison Carey como su mamá, Patricia, perdieron la vida “el mismo día” durante “el pasado fin de semana”.

En su declaración a People, ella afirmó tener el “corazón roto” por lo sucedido, pero no entró en más detalles al respecto.

Mariah Carey habría sabido que su hermana moriría desde “hace un mes”

Luego de que Mariah Carey externara públicamente su dolor, el amigo y cuidador de Alison, David Baker, aseguró que ella no se comunicó con su hermana aunque sabía de su mala condición.

“No, Mariah nunca intentó ponerse en contacto con Alison, ni siquiera después de que le dijeran hace un mes que se estaba muriendo”, dijo a The US Sun, que lo reportó el 27 de agosto.

“Una llamada telefónica o, aún mejor, una videollamada habría significado mucho para Alison, pero nunca llegó”, sentenció.

“Y ahora Mariah está con el ‘corazón roto’ por la pérdida de su mamá y de su ‘ex’ hermana”, comentó en referencia a lo aseverado por la artista.

De acuerdo con Baker, Alison “no estaba contenta porque su ‘hermana pequeña’ había cortado el contacto con ella”.

“Ella hablaba de eso con frecuencia. Se preguntaba si Mariah o alguno de sus familiares asistirían a su funeral”, contó el allegado.

“Ese rechazo cruel añadió más dolor al sufrimiento de Alison”, afirmó David, quien dice haber estado al lado de ella hasta que dejó el plano terrenal.

Previamente, él reveló al medio que Alison “estuvo recibiendo cuidados paliativos en su hogar durante las últimas tres semanas de vida”.

Aunque no especificó la causa puntual por la que su amiga murió, sí externó que ella “tenía un problema con los órganos internos”.

Mariah Carey estaba distanciada de su hermana

En más de una ocasión, la intérprete de ‘All I Want For Christmas Is You’ ha hablado de la complicada relación que mantenía con los miembros de su familia, incluyendo a Alison.

En su libro, ‘The Meaning of Mariah Carey’, ella escribió que su hermana “le dio Vallium, intentó prostituirla y que le arrojó una taza de té hirviendo, causándole quemaduras de tercer grado”, según The Mirror.

Debido a los alegados maltratos, la actriz tomó la decisión de alejarse, lo que consideró era “más seguro” tanto “emocional como físicamente” para ella.

Daily Mail expone que Alison “era una drogadicta en recuperación que había trabajado como prostituta en Nueva York. En 1990, la diagnosticaron con VIH”.