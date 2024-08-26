Mueren madre y hermana de Mariah Carey el mismo día: "Tengo el corazón roto"

Video Mueren madre y hermana de Mariah Carey: lo que se sabe

Mariah Carey atraviesa por momentos difíciles. La cantante dio a conocer este lunes 26 de agosto que se encuentra de luto por la muerte de su mamá y su hermana.

La intérprete de 55 años reveló a People el fallecimiento de sus familiares, quienes perdieron la vida el mismo día, el pasado fin de semana.

“Tengo el corazón roto por haber perdido a mi madre el pasado fin de semana. Lamentablemente, en un trágico giro de acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día”, expresó la ganadora del Grammy a la publicación.

Mariah Carey informó que su madre y su hermana murieron el mismo día. Imagen Getty Images y Despierta América

Sin dar detalles sobre lo ocurrido ni revelar las causas de fallecimiento de su mamá y hermana, Mariah Carey pidió respeto a su privacidad ante el difícil momento por el que atraviesa.

“Me siento bendecida por haber podido pasar la última semana con mi madre antes de que falleciera. Agradezco el amor y el apoyo de todos y el respeto por mi privacidad durante este momento tan difícil”, sentenció.

Patricia, mamá de Mariah Carey, estuvo casada con el cantante de ópera Alfred Roy Carey, mientras que Alison era la hermana mayor de la intérprete de 'Fantasy'. La relación de la cantante con su madrey hermana fue complicada a lo largo de su vida, según sus declaraciones en 'CBS This Morning' en 2020.