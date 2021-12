“Sientes que te vas a morir”: María León confesó que padece de ansiedad desde los 19 años

La cantante María León se unió la lista de los famosos que han confesado sufrir de ansiedad. La mexicana contó sobre cómo ha tenido que trabajar su diagnóstico en su carreta musical y salud mental.

La intérprete expresó que padece de crisis de ansiedad desde que tenía 19 años de edad y que estas le han hecho temer por su vida, así lo informó en una entrevista otorgada al programa ‘Venga la Alegría’.

Durante la charla, María León apuntó que siente como si “fuera a morir”.

“Sufro de ansiedad desde que tengo 19 años, entonces para controlar mi ansiedad siempre está el ejercicio, siempre era como físico, porque también soy una persona que sufre hiperactividad, empecé a meditar, me daba miedo hasta cerrar los ojos para meditar”.



Ahí mismo, aseguró que cuando comienzan sus crisis siente una especie de desesperación, entre otros factores:

"La verdad es que sientes que te vas a morir, es una sensación de irrealidad donde sientes que no tienes control de tu respiración, de tu corazón”.



María León confesó que aún asiste a terapia para sentirse “saludable”.

La cantante también compartió un episodio que vivió mientras estaba manejando en su auto, hecho que la hizo pensar un momento en que perdería la vida:

“Sentía que no tenia control del volante, entonces literal dejé el coche, me bajé y comencé a llorar. No pasa nada, siempre tiene que tener a alguien que te ayude en el proceso”.



Asimismo, aconsejó a cada uno de sus seguidores el cuidarse física como mentalmente, además les recomiendo ir a “terapia”.

“De hecho, todavía tomo terapia me parece que es super saludable, mucha gente cree que la terapia solo es para alguien que está enfermo, pero es una cotidianidad, como mis clases de canto. Lo recomiendo mucho”.

María León habló de sus rituales de Año Nuevo

Durante una charla con ‘UnoTv.com’, la joven cantante no se considera una mujer supersticiosa, sin embargo no es motivo para hacer algunos rituales la última noche del año.

“Comemos lentejas para la abundancia, sacamos maletas de la casa para viajar mucho, barremos para sacar las malas vibras y nos ponemos chones de todos los colores porque el amor no solo es necesario para ser feliz”.

“Nos atragantamos las uvas, nos ponemos chones de todos los colores, olvida el rojo, traemos amarillo, verde, blanco y es uno tras otro”.