Manuel José ya tiene fecha para hacerse la prueba de ADN con su supuesto hijo no reconocido

La expareja de Manuel José pide que el cantante se haga cargo económicamente del infante: "Lo que busco es que responda por su hijo , juntos procreamos un hijo estando en una relación de pareja, él lo sabe. Yo perdí mi trabajo en octubre, estaba haciendo cosillas independientes porque sí me toca responder por el niño, está estudiando, me toca pagarle sus colegiaturas, su uniforme, su alimentación, su medicina, todo", explicó.

Agregó que tampoco en el cumpleaños del menor se comunicó: "Su papá brilló como siempre por la ausencia, no le mandó un regalo, no lo llamó, en Navidad tampoco , siempre anda escondido, dice que hasta que un juez lo condene se va a hacer cargo, entonces espero que eso sea muy pronto, que l os jueces mexicanos ya lo condenen para que empiece a responder ".

Incluso, Adriana dijo que ha recibido intimidaciones de parte de algunas seguidoras de Manuel José: " Me han amenazado a mí y a mi hijo, dicen que estoy enamorada de él y que soy una fan que lo quiere perjudicar, la verdad él no me interesa como hombre, no estoy enamorada de él", sentenció.