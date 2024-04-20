Mamá de Ana Bárbara afirma que el prometido de la cantante maltrata a sus nietos: “Me consta”

Video Ana Bárbara ya no vive con dos de sus hijos, ¿no se llevaban bien con su novio?

Ana Bárbara rompió en llanto recientemente al hablar del conflicto que mantiene con su hermano José Francisco, quien la demandó por la coautoría de varias canciones.

El cantante además acusó al prometido de la llamada ‘Reina grupera’, Ángel Muñoz, de ser el culpable por el distanciamiento que ella ha tomado de hijos.

Por ese, y otros señalamientos, la pareja lo denunció ante las autoridades mexicanas por cometer supuesta violencia intrafamiliar y amenazas.

Ahora, es la madre de Ana y ‘Poncho’, como lo apodan, doña María de Lourdes Motta, quien se suma a la controversia al arremeter contra la pareja de su famosa hija.

Mamá de Ana Bárbara confirma que pareja de la cantante “maltrata” a sus nietos

Fue por medio de un comunicado de prensa, difundido por el programa ‘De primera mano’ este 20 de abril, que la madre de Ana Bárbara hizo declaraciones contra Ángel Muñoz.

“Como madre nunca tomaré partido por uno o por otro de mis hijos, más siempre diré la verdad”, expresa la señora en el escrito.

María de Lourdes Motta aseguró que le “parte el alma ver cómo la pareja” de la intérprete de ‘Bandido’ “se esconde detrás de ella”.

Según su versión, Ángel Muñoz estaría molesto con José Francisco por haberlo culpado de tratar mal a los retoños de la artista, Emiliano y José María ‘Chema’, lo que, aprovechando, confirmó sería real.

“Utilizando a los medios como arma para llevar a cabo una campaña difamatoria en contra de otro de mis hijos, simplemente por haber denunciado los maltratos a mis nietos, que a mí me constan”, sentenció.

Motta puntualizó que existirían “muchas evidencias que respaldan los maltratos”: “Inclusive fui expulsada violentamente de la casa de mi hija por defender a mis nietos”, desveló.

La progenitora de Ana Bárbara aseveró que “las acciones de (su) hija son irreconocibles”, por lo que su anhelo es que corrija su actitud.

“Solo deseo sinceramente que tenga la voluntad de rectificar con sus hijos a tiempo, ellos son lo más importante, y quienes han sido maltratados y humillados por este sujeto que está desesperado por silenciar la verdad”, indicó.

Mamá de Ana Bárbara afirma que novio de la cantante tiene “historial criminal”

Además de pronunciarse sobre los presuntos agravios de Ángel Muñoz a los hijos de Ana Bárbara, doña María de Lourdes Motta afirmó que él tendría un pasado delictivo.

“Es innegable que la pareja de mi hija tiene un historial criminal y de manipulación, que pisó la cárcel en 2018. Como también ha cometido otros atropellos que solos saldrán a la luz pública”, dio a conocer.