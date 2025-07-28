Famosos

Malcolm-Jamal Warner habría perdido la vida por intentar salvar a su hija, aseguran

La estrella de ‘The Cosby Show’ presuntamente habría entrado al mar con su pequeña y “ambos fueron arrastrados por la corriente”, de acuerdo con el jefe de la Policía Turística de la región Atlántica de Costa Rica.

Por:Dayana Alvino
Malcolm-Jamal Warner, reconocido por su aparición en ‘The Cosby Show’, habría perdido la vida mientras intentaba salvar a su pequeña hija.

A días de que el actor muriera ahogado accidentalmente en la playa Playa Grande, en Costa Rica, el jefe de la Policía Turística de la región Atlántica del país, Elberth León, narró lo que alegadamente vio.

“Ambos fueron arrastrados por la corriente”, dijo a Us Weekly, refiriéndose al artista y su niña, de quien él nunca desveló el nombre.

¿Qué les pasó a Malcolm-Jamal Warner y su hija?

En agosto de 2021, Malcolm-Jamal Warner compartió en Instagram que su nena tenía 3 años, por lo que ahora ella tendría entre 7 y 8 años.

“Se estaban bañando juntos y fueron atrapados por una corriente de resaca. Obviamente, como padre, luchó por su hija, pero la corriente en esa zona es muy fuerte y no pudieron lograr su objetivo”, explicó el funcionario.

Él puntualizó que las autoridades recibieron una llamada por medio del sistema de emergencias, 911, el domingo 20 de julio. Cuando su equipo arribó al lugar, ya había personal de la Cruz Roja.

“Indicaron que el señor Malcolm estaba en el agua disfrutando con su hija. En ese momento, fueron arrastrados por una corriente de resaca”, contó.

“Dos personas que se encontraban en el lugar entraron con una tabla de surf y una tabla de boogie para ayudar a rescatar a las personas atrapadas en la corriente”, agregó.

Elberth León afirmó que “lograron mantenerse con la niña, subirla a la tabla”, pero que, “debido a la fuerza de la corriente, uno de ellos, de Nicaragua, tuvo que soltar la tabla y empujarla hacia la orilla” para que la menor “pudiera llegar a tierra o a la costa”.

“La persona que empujó la tabla también fue arrastrada por la corriente, lo que obligó a quien tenía la tabla a regresar al mar para sacarlo. Lograron sacarlo en estado crítico. Estaba muy exhausto”, narró.

De acuerdo con él, a Malcolm-Jamal lo rescataron posteriormente, sin signos vitales, los socorristas de la Cruz Roja y uno de los rescatistas de Caribbean Guards.

Malcolm-Jamal Warner presuntamente perdió la vida tratando de salvar a su hija.
Imagen Getty Images y Malcolm-Jamal Warner/Instagram

La versión es desmentida

Después de esa declaración, la Subdelegación Regional de Bridi del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), estaría impugnando lo que señaló Elberth León, reporta Us Weekly.

“Parece que en un momento, el señor Warner estaba jugando con su hija en la orilla. Después la dejó fuera del agua y supuestamente ingresó al mar junto con un amigo”, asevera la institución, en cita.

“Fue en ese momento cuando la corriente los arratró; el amigo logró salir, pero, lamentablemente, el señor Warner no”, suma.

No obstante, León replicó: “No sé por qué el OIJ dice eso, ya que no estuvieron presentes en el lugar de los hechos. Entrevistaron a la familia de Malcolm, pero ellos tampoco estaban ahí al instante del accidente”.

“Yo respondí al incidente y sé lo que vi. La Cruz Roja también atendió a la niña [en el sitio] y no fue necesario trasladarla a la clínica”, concluyó.

