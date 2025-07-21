Muere Malcolm-Jamal Warner, estrella de 'The Cosby Show', a los 54 años

Video ¿Por qué mantuvieron al ‘Príncipe Durmiente’ saudí con soporte vital durante 20 años?

El actor Malcolm-Jamal Warner, conocido por su icónico papel como Theodore Huxtable en la exitosa serie de los años 80 ‘The Cosby Show’ murió a los 54 años, según informó TMZ.

¿De qué murió Malcolm-Jamal Warner?

Según "una fuente no confirmada, pero confiable" del portal de entretenimiento, el actor perdió la vida a causa de un ahogamiento accidental.

Warner fue una figura destacada de la televisión en la década de 1980, donde "realmente dominó" su papel en 'The Cosby Show', obteniendo una nominación al Emmy y asegurando su lugar en la realeza televisiva.

Tras su éxito en "The Cosby Show", Warner continuó su carrera con otros proyectos notables. Protagonizó la querida comedia de situación "Malcolm & Eddie" y prestó su voz a uno de los dibujos animados más "cool", "The Magic School Bus". También incursionó en la música, logrando incluso una victoria en los premios Grammy en 2015.

Recientemente, Warner se mantenía activo como presentador del podcast "Not All Hood", cuyo último episodio fue lanzado solo tres días antes de su fallecimiento. Malcolm-Jamal Warner deja atrás a su esposa y una hija, cuyos nombres decidió mantener en privado, siempre resguardando su vida familiar. Tenía 54 años.

¿Quién era Malcolm-Jamal Warner?

Malcolm-Jamal Warner es ampliamente recordado por su papel como Theodore ‘Theo’ Huxtable, el único hijo en pantalla de Bill Cosby, en la exitosa serie ‘The Cosby Show’. Tenía apenas 14 años cuando el programa se estrenó en 1984, y continuó en su rol hasta que la serie finalizó en 1992. Durante ese período, también fue anfitrión de ‘Saturday Night Live’, apareció en ‘Sesame Street’ e interpretó a su personaje de ‘Cosby’ en un par de episodios del spin-off ‘A Different World’.

Su carrera artística se extendió más allá de ‘The Cosby Show’. Entre 1994 y 1997, Warner prestó su voz al personaje de ‘The Producer’ en ‘The Magic School Bus’. Posteriormente, fue co-protagonista junto a Eddie Griffin en ‘Malcolm & Eddie’ de 1996 a 2000. Sus trabajos más recientes incluyeron roles en ‘Jeremiah’ de Showtime, la sitcom ‘Sherri’ de Sherri Shepherd, ‘Reed between the Lines’ de BET, y, más recientemente, en las series ‘The Resident’ y ‘9-1-1’.

Además de su trayectoria actoral, Malcolm-Jamal Warner fue un ganador del premio Grammy. En 2015, se llevó el trofeo a la Mejor Interpretación de R&B Tradicional junto a Robert Glasper Experiment y Lala Hathaway por la canción ‘Jesus Children’.