Muerte de Malcolm-Jamal Warner: revelan nuevos detalles de su trágico ahogamiento

La estrella de 'The Cosby Show' murió los 54 años a causa de ahogamiento accidental. Ahora surgen más detales de lo ocurrido.

Univision picture
Por:Univision
Video Muerte de actriz encontrada muerta da giro: acusan asesinato y piden investigar a su familia

Malcolm-Jamal Warner murió trágicamente a los 54 años el pasado 20 de julio en la playa Playa Grande de Costa Rica, tras ser arrastrado por una fuerte corriente marina. Su muerte se clasifica como un ahogamiento accidental, reporta TMZ.

Ahora se ha revelado que al momento del incidente no había salvavidas de servicio en la zona.

Malcolm-Jamal Warner fue arrastrado en segundos

Nuevos detalles revelan que Warner fue arrastrado por una fuerte corriente de resaca en cuestión de segundos y se ahogó. Fue sacado del agua sin signos vitales, y a pesar de los esfuerzos de reanimación cardiopulmonar (RCP) en la playa, los intentos de resucitación fracasaron.

Según una publicación en Facebook del grupo voluntario de salvavidas de Costa Rica, Caribbean Guard, la ausencia de socorristas se debió a la falta de recursos. Aunque los salvavidas habían patrullado el área de Playa Grande en años recientes, no estaban presentes en el momento de la muerte de Malcolm-Jamal.

"Es una playa que Caribbean Guard ha patrullado durante los últimos años. Sin embargo este domingo, no. Debido a los recientes incidentes acuáticos en Playa Negra hemos destinado recursos ahí y en Chiquita, otra playa emblemática, por sus corrientes", se lee en el comunicado

El día que Malcom-Jamal Warner murió ahogado no había guardavidas en la playa.
El día que Malcom-Jamal Warner murió ahogado no había guardavidas en la playa.
Imagen Caribbeanguard/Facebook

Playa Grande es descrita como una playa notoriamente desafiante, con señales en inglés y español que advierten sobre los riesgos de ahogamiento.

En el mismo incidente, otras dos personas también fueron arrastradas por la fuerte corriente, aunque lograron salir del agua antes de la llegada de los paramédicos. Un segundo hombre, que recibió tratamiento junto a Malcolm-Jamal, permanece en estado crítico.

