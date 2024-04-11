Maite Perroni confirma incidente en galería: ¿rompió varias obras de arte y pagó miles de dólares?
Medios mexicanos reportaron que la actriz rompió varias obras de arte en una galería y tuvo que pagar miles de dólares. La cantante confirmó el accidente, pero aclaró la información.
Recientemente surgió información sobre un incidente que Maite Perroni tuvo en una galería de arte en la Ciudad de México, pues presuntamente había roto varias obras y habría sido obligada a pagarlas. Incluso, que empleados del lugar le habían pedido que se retirara.
La integrante de RBD confirmó que tuvo un accidente, pero aclaró la información.
¿Maite Perroni pagó miles de dólares?
El programa 'Ventaneando' reportó que la actriz presuntamente acudió a una galería en la capital azteca y por un accidente rompió varias obras de arte.
"Nos enteramos que hace unos días asistió a una galería de arte en la Zona Rosa, aquí en la Ciudad de México, donde había piezas muy 'nice', carísimas, finísimas… Resulta que estaba viendo una, de pronto se mueve y madres, tira una y se mueve para acá, y madres que tira otra", relató el reportero Ricardo Manjarrez.
Se mencionó que el valor de las obras ascendía a más de 20 mil pesos (1,217 dólares), por lo cual los encargados del establecimiento le pidieron a Maite que se hiciera cargo de la deuda y que se retirara.
"La hicieron comprar, la obligaron a pagar… Rompió tal cantidad de piezas que le dijeron 'señora, debe 20 mil pesos y la invitamos a que se retire'", contaron en el show.
Maite Perroni aclara la situación
Este 11 de abril, la cantante puso un alto a las especulaciones y aclaró a los medios de comunicación lo sucedido. Perroni detalló que sin querer rompió un pequeño león de cerámica.
"Estaba yo en una tienda de antigüedades y de pronto abrí un libro y se cayó una pieza de cerámica", contó a la prensa, reportó Despierta América.
Maite pagó el artículo y aseguró que lo hizo por iniciativa propia, además para no afectar a terceros.
"Nadie me obligó a pagar nada (…) Yo me ofrecí a pagarlo con todo gusto porque yo no quería que nadie asumiera la responsabilidad de algo, y mucho menos los empleados de la tienda", sentenció.