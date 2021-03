"No cantaba ni en la regadera": Maite Perroni recuerda cómo llegó a RBD

Pero su inclusión en la telenovela, que se estrenó en 2004, y en el grupo que derivó de ella, fue una sucesión de distintos golpes de "suerte" inesperados. "Yo venía del CEA (Centro de Educación Artística de Televisa)", recordó en Hoy , " hice una audición, me dieron 'callback' (la llamaron de nuevo) y ya después me dieron la noticia que me quedé en el elenco".



"Cuando decidieron que el grupo iba ser de 6 integrantes, empezaron a hacer una mini audición entre las demás actrices del 'cast'". Perroni no contaba con que la elegirían, pues admitió que antes no se atrevía ni siquiera a cantar. "Ahí tuve la suerte de que me tocara porque yo no cantaba ni en la regadera, ahí fui entendiendo el 'autotune'", rememoró acerca del procesador de audio que es utilizado por algunos cantantes para modificar su voz.