Maite Perroni manda mensaje a Ángela tras recordar ser señalada como la "tercera en discordia"

Video Ángela Aguilar vive un calvario de críticas tras declaraciones de Cazzu: Nodal así la apoya ahora

Maite Perroni compartió unas palabras para Ángela Aguilar en medio de la polémica que esta enfrenta por su relación con Christian Nodal, luego de que Cazzu finalmente hablara al respecto.

A finales de octubre, la rapera desmintió en ‘PLP’ que, como dijo la cantante de 21 años, se hubiera enterado del romance entre ella y el sonorense “meses antes” de que lo confirmaran públicamente.

Además, expresó a manera de duda: “Quiere decir que, a ver, ¿se estaba llevando como una doble vida, quién sabe en qué situación, si yo estaba embarazada, si yo acababa de parir?”.

Tras las declaraciones de su ex, el cantante apareció en un ‘live’ de Instagram para asegurar que la hija de Pepe Aguilar “jamás fue su amante”.

¿Maite Perroni apoya a Ángela Aguilar?

A días de que resurgiera la controversia, Maite Perroni recordó que en el pasado también fue señalada como la mujer con quien el productor Andrés Tovar, su ahora marido, habría engañado a Claudia Martín.

Lo anterior sucedió en un encuentro con la prensa, donde una reportera le pidió su opinión sobre el rechazo que actualmente sufre Ángela Aguilar, recalcando que ella vivió “una vorágine de dimes y diretes”.

“Al ser figuras públicas estamos desafortunadamente expuestos a muchísimos comentarios y otras cosas, de pronto no se saben todas las historias sino sólo lo que se cuenta”, dijo ante el micrófono de El Gordo y La Flaca, este 11 de noviembre.

Ante la pregunta puntual de si tenía un “mensaje especial” para la intérprete de ‘Dime cómo quieras’, la actriz respondió:

“Todas como mujeres tenemos que respetarnos en esta sociedad, tanto hombres como mujeres, cada historia es distinta y hay mucho juicio alrededor, y creo que a veces es importante observarnos antes de hablar”.

Finalmente, a la también cantante le cuestionaron: “¿Cómo saliste tú adelante de esta situación que viviste tú algún tiempo?”.

“¿Cómo crees?... Pues así, muy bien”, replicó con una sonrisa en el rostro, mientras caminaba abrazada de Tovar, con quien se casó en octubre de 2022.

El escándalo que enfrentó Maite Perroni

En junio de 2021, TVNotas acusó a Andrés Tovar de haberle sido “infiel con Maite Perroni” a su entonces esposa Claudia Martín.

Ante la imputación, la compañera del productor, Ana María Alvarado, aclaró en ‘Sale el sol’ que él y la actriz llevaban “separados varios meses”.

“No están juntos, pero no hay nadie, no hay ninguna tercera en discordia, como se está comentando el día de hoy en una revista”, afirmó.

Por su parte, Guillermo Pous, abogado de la protagonista de ‘Rebelde’, desmintió la versión de engaño y responsabilizó a Martín de supuestamente dar información falsa a la publicación.