Maite Perroni presumió su ‘baby bump’ por primera vez: reveló el sexo y meses de su bebé

Maite Perroni inició el 2023 con noticias muy importantes en el plano personal y profesional. Por un lado, se confirmó el reencuentro de RBD y en febrero se estrenará ‘Tríada’, serie de Netflix que protagoniza, y, por el otro, debutará en la maternidad con la llegada de su primer bebé, fruto de su relación con Andrés Tovar.

Si bien la actriz de ‘Rebelde’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) emocionó a muchos con la noticia de su embarazo el pasado enero, se había guardado muchos de los detalles de su dulce espera, al punto tal de que solo había una foto de su pancita, que se había filtrado en redes sociales.

Ahora, la futura mamá se atrevió a mostrar su 'baby bump' por todo lo alto y contar detalles de su espera.

Maite Perroni posó por primera vez con su pancita de embarazada

La estrella de 39 años protagonizará la edición impresa de marzo de ‘Caras’. En la portada, presumió su ‘baby bump’ en todo su esplendor, con una pose sentada y abrazando a su bebé.

En ocasiones anteriores, la actriz ya había elegido a esta revista para hacer oficial su relación con Andrés Tovar o contar detalles de su boda.

Sin duda, un detalle que llamó la atención de muchos es que la pancita de embarazo de Maite Perroni ya está bastante crecida, lo que dejó ver que el anuncio de su primer hijo llegó meses después de que ella y su esposo lo supieran.

#EnPortada @maiteperroni posa por primera vez embarazada, estrena proyecto y arranca gira con #RBD.... Posted by Caras México on Wednesday, February 15, 2023

Maite Perroni confesó que estaba embarazada en su boda con Andrés Tovar

A lo largo del 2022, fueron muchos los rumores de que la protagonista de ‘Cuidado con el ángel’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) ya esperaba su primer bebé. Sin embargo, ella los negó una y otra vez.

Ahora, sabemos que en su boda con Andrés Tovar (el 9 de octubre del 2022), Maite Perroni ya estaba embarazada.

Según contó a ‘Caras’, la noticia le llegó en plena preparación para la ceremonia, precisamente, cuando estaba en los últimos detalles de su vestido de novia:

“Al día siguiente de la prueba empecé a sentirme distinta, me di cuenta que no estaba bien y pensé que era el cansancio, las horas de vuelo, tanto trabajo, pues no había parado, pero lo que menos pensé fue que ya estuviera embarazada. Uno de mis mejores amigos me dijo ‘Mai, creo que estás embarazada’”, relató.



Inicialmente, desestimó esta posibilidad, pero, al día siguiente su amigo le insistió en que se hiciera una prueba: el resultado fue positivo, tenía 2 semanas de gestación.

“Fue una emoción gigante y justo fue el 8 de septiembre cuando me enteré y el 9 de octubre fue el día de la boda. Es increíble cómo es la vida, los regalos de Dios y del universo, pues todo se acomoda y de pronto ya era el combo perfecto”, aseguró.



Esto quiere decir que la actriz de ‘Oscuro Deseo’ se encuentra, aproximadamente, en su séptimo mes de embarazo.

Maite Perroni reveló los primeros detalles de su hija

Maite Perroni y Andrés Tovar también se animaron a revelar que esperan una niña, que será “muy amada, consentida, apapachada”.

Hasta el momento, no han elegido el nombre para su primera hija, aunque admitieron que “tenemos algunos pensados” y “vamos a esperar para ver cuál será el oficial”.

A finales de enero pasado, Dulce María adelantó que la fecha estimada para el nacimiento del bebé de Maite Perroni es en abril.



Sobre cómo ha vivido estos meses, la actriz de la serie de Netflix ‘Tríada’ aseguró que “casi no tengo ningún síntoma más que sueño máximo, de ahí en fuera todo muy bien”.

En cambio, su esposo es quien ha tenido más náuseas, antojos y sueño.

Maite Perroni también se sinceró sobre la maternidad. Admitió que, aunque sí tenía el sueño de convertirse en mamá, “lo veía lejano” porque le era “muy importante el poder desarrollarme profesionalmente, viajar, tener mi autonomía y mis propias experiencias”.

En ese sentido, considera que esta experiencia le llega en “el momento perfecto en el que me siento una mujer muy consciente de lo que estoy viviendo”.



¿Te gustaría que Maite Perroni compartiera más fotos de su pancita de embarazada?, ¿te emociona el nacimiento de su hija? Cuéntanos en los comentarios.