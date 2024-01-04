Maite Perroni reacciona al inesperado mensaje de Alfonso Herrera tras último concierto de RBD

Video El inesperado mensaje que Alfonso Herrera le dedicó a sus compañeros de RBD

En medio de rumores sobre un presunto desfalco cometido por Guillermo Rosas, quien sería el mánager del grupo, el 21 de diciembre de 2023, RBD ofreció el último concierto de su gira ‘Soy Rebelde Tour’ en el Estadio Azteca.

Ante el éxito que lograron con sus presentaciones en Estados Unidos, Brasil, Colombia y México, Alfonso Herrera felicitó públicamente a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez por el cierre de la gira, luego de que días atrás le pidiera a un grupo de reporteros que no le preguntarán más sobre RBD.

PUBLICIDAD

“Qué felicidad verlos llevar tanta alegría a tantas personas. ¡Enhorabuena por el cierre de la gira!”, escribió en X.

Maite Perroni defiende la postura de Poncho Herrera

A su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, un grupo de reporteros cuestionó a Maite Perroni sobre la posibilidad de que Alfonso Herrera estuviera arrepentido de no formar parte de la gira ‘Soy Rebelde Tour’, sobre todo, después del inesperado mensaje que posteó en sus redes sociales.

“No, no para nada. Yo creo que hay historias que cumplen ciclos y etapas. (Entre nosotros) ha habido siempre muchísimo amor y RBD somos nosotros seis”, señaló a la reportera Berenice Ortiz este 3 de enero.

Maite Perroni apoya la decisión de Alfonso Herrera; asegura que hay "mucho amor" entre todos los RBD. Imagen Mezcalent



“Poncho tomó una decisión diferente que se apoya y que se entiende y que no por eso las cosas cambian, al final su energía es parte de”, agregó.

Del mismo modo, la esposa del productor Andrés Tovar señaló que el que Alfonso Herrera no quisiera hablar más de RBD o de la telenovela Rebelde, no significaba que hubiera una ruptura entre ellos.

“Yo creo que es importante que lo respetemos porque al final, el haber tomado una decisión así, no tiene nada de malo y eso no significa una ruptura, eso no significa una separación. Eso no implica que él no sea parte de lo que se formó con RBD”, profundizó.

Confirma que mánager de RBD quedó fuera del grupo

Maite Perroni también rompió el silencio sobre la abrupta salida de Guillermo Rosas de ‘Soy Rebelde Tour’, proyecto del que se decía él era mánager de RBD.

PUBLICIDAD

“Iniciamos un ciclo con él, estuvimos compartiendo con él el inicio de todo este tour, algunos conciertos y después seguimos adelante nosotros…”, dijo.

Guillermo Rosas quedó fuera del equipo de RBD a mitad de la gira 'Soy Rebelde Tour'. Imagen Guillermo Rosas Instagram / Christian Chávez Instagram



Sobre el presunto desfalco que Guillermo Rosas habría cometido en medio de la gira de RBD, Maite Perroni reveló: “En este momento la verdad es que no podemos hacer ningún tipo de declaración que haga un señalamiento así, solamente que estamos haciendo el cierre administrativo del tour y más adelante podremos tener más claridad de las cosas”, recalcó.

Sin embargo, ante la pregunta expresa sobre si Rosas seguía trabajando con RBD, la estrella de telenovelas confirmó: “Él ya no es parte del equipo”.

¿RBD continuará en 2024?

Finalmente, Maite Perroni aseguró que aunque la gira ‘Soy Rebelde Tour’ les dejó un buen sabor de boca a todos los integrantes de RBD, por ahora no hay planes de continuar con más shows en 2024. Incluso, destapó que este año regresará a la actuación.

“Por lo pronto es que el tour era hasta este 21 de diciembre, ese era el ciclo que se planeó, que se organizó, que se vivió y la vida ojalá nos sorprenda a todos porque creo que para nosotros también sería muy lindo”, sentenció. jj