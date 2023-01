Maite Perroni dedica emotivo mensaje de cumpleaños a Andrés Tovar en un paradisíaco destino

Enero 2023 ha sido un gran mes para Maite Perroni: enterneció a miles con el anuncio de su embarazo; causó furor con la confirmación del regreso de RBD a los escenarios y ahora cierra este primer mes del año con un romántico viaje por el cumpleaños 42 de Andrés Tovar.

Las lujosas vacaciones de Maite Perroni y Andrés Tovar en el Caribe



El 30 de enero de 2023, el productor de televisión sumó una vuelta más al sol. Para este cumpleaños, la pareja viajó a Soufrière, una localidad de la isla de Santa Lucía en el Caribe.



En este paradisíaco destino, la actriz de 'Rebelde’ (que puedes ver gratis en ViX) y Andrés están disfrutando de unos románticos días en Ladera, un exclusivo resort que se define como “retiro de lujo solo para parejas y adultos”.



Su suite cuenta con una piscina al pie de la sala de estar, que asombra con una espectacular vista a las montañas Pitons, las cuales son consideras Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Maite Perroni felicitó a Andrés Tovar por sus 42 años: mensaje



La pareja ha compartido en Instagram varios momentos de estas vacaciones y justo un breve vistazo de su suite fue parte del clip que la actriz de 'Cuidado con el ángel' (disponible gratis en ViX) le dedicó a su esposo para felicitarlo por su cumpleaños 42.

“Si tuviera que definir la palabra plenitud sería con tu nombre, tu paso por este mundo hace la diferencia. No solo por esa carcajada deliciosa y cara de travesura o por tu capacidad de sentir y conectar con la gente que más te necesita, o por tu inmenso amor por la vida y hacer justicia”, escribió Perroni al inicio de su mensaje.



Su post contó con un recuento de varias selfies junto a Andrés Tovar, con quien ha disfrutado de un amor sano, según escribió la actriz en una parte de su amorosa felicitación.

“No hay día que no agradezca tu existencia, porque eres el mejor regalo para los que hemos tenido la suerte de encontrarnos contigo en este plano. ¡¡¡Mi alma te estaba esperando y SÍ existías!!! SÍ eres de carne y hueso y SÍ eres un mortal con alas, que no deja de soñar y compartirme cada día lo bonito que es vivir la vida en amor sano”.

Maite aprovechó su larga felicitación para agradecer muchas de las cosas que disfruta junto a su ahora esposo, a quien describe como el “amor de sus vidas”. Además, cerró su mensaje con buenos deseos.

“Que eres consciente de lo importante que es trabajar por ser mejores, por crecer y tomarnos de la mano bien fuerte y para lograrlo juntos. Gracias por invitarme a recorrer un sin fin de emociones contigo, las más retadoras y hermosas de la vida, gracias por ser tú, tan humanamente real y tan increíblemente cierto. 🙏🏻❤️ TE AMO AMOR DE MIS VIDAS, como no podría creerme capaz de hacerlo. Solo pido las cosas más bonitas para ti, que todo lo que desee tu corazón desde lo más profundo, se materialice para tu más alto bien. Feliz vuelta al sol ☀️”

La felicitación de Maite se llenó de mensajes de amor y felicitaciones para Andrés por parte de varios famosos, como Dulce María.

Además, Andrés Tovar aprovechó la sección de comentarios para expresar su amor por su esposa y futura mamá de su bebé, que ya tiene seis meses de embarazo.

“Te amo con toda mi ser!!! Soy el más feliz contigo! Dios con nosotros. Gracias por tanto esposa preciosa, hermosa, maravillosa!!! 😘😘🥰”, comentó.



Andrés Tovar también aprovechó sus redes sociales para celebrar y reflexionar sobre sus 42 años de vida.

En un post en Instagram, el productor de televisión señaló que estar con Maite Perroni es una de sus más grandes alegrías de su vida.

“Hoy estoy con la mujer que había soñado toda mi vida, formando nuestra propia familia, que son mi mayor alegría! Con un trabajo que disfruto al máximo y proyectos increíbles en desarrollo. Gracias Dios por la fuerza, amor, coraje, certeza, fé, sabiduría y guía con la que siempre me has tomado de la mano y me ayudaste a llegar aquí… a mis 42 años, con los mejores regalos y siendo mucho más feliz! 🙌🏻👊🏻💥”

En esta publicación, varios famosos también externaron sus felicitaciones, entre ellos Anahi, quien dejó en claro la cercanía y cariño que existe con el esposo de su compañera y amiga de RBD.

“Muchas felicidades cuñado!!!! Te queremos mucho!!!!!! 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🍾🙌🏻💖”, escribió.



Cuéntanos, ¿qué te parecieron las vacaciones de Maite y Andrés? ¿Te gustó la felicitación que le dedicó la actriz?

