Angelique Boyer y Sebastián Rulli tienen "las mejores fotografías en pareja", según sus fans

Uno de los romances más sólidos de la industria del entretenimiento es el que tienen los protagonistas de la telenovela mexicana ‘Teresa’, quienes muestran el amor que se tienen el uno por el otro ya sea en eventos o en redes sociales.

Además, Boyer y Rulli aprovechan cada uno de sus viajes juntos para tomarse divertidas y creativas fotografías, para después compartirlas con sus miles de seguidores.

Angelique y Sebastián derraman amor en sus fotos

Desde hace siete años, los famosos han permanecido juntos y al parecer el amor continúa en pleno apogeo, convirtiéndose en toda una inspiración de ‘relationship goals’.



El 14 de febrero del 2020, la pareja intercambió mensajes por el Día del amor y la amistad. Rulli mostró una imagen en la que su novia lo carga 'de avión' mientras están en una lancha. Agregó emotivas palabras para expresar cuánto la ama y lo mucho que confía en ella:

“En la vida uno sueña con encontrar a alguien en quien confiar ciegamente y amar sin condiciones y si además te hace volar como Angy lo hace conmigo eres el más afortunado. Gracias mi cielo por tantas carcajadas, sueños cumplidos y por cumplir. Que la Amistad y el Amor nos mantenga siempre tan unidos y felices. #teamo . Feliz Día del Amor y la Amistad para tod@s!! #happyvalantinesday #felizdiadelamorylaamistad”.

En marzo de 2018, la actriz de ‘Rebelde’ le dedicó unas palabras a su novio con una imagen en la que Rulli está acostado en la arena de la playa, mientras ella está más lejos para que parezca que es muy pequeña.

En otra imagen el argentino enseñó que Angelique es una mujer muy 'dulce', pues en la imagen él está con la lengua de fuera mientras ella salta, como si le diera un lengüetazo.

“Que buena foto”, “Súper foto, se nota cuánto amas a tu novia”, “Linda pareja, bendiciones”, son los comentarios que destacan en la publicación que tiene más de 485 mil me gusta.



En abril del 2018, la protagonista de ‘Lo que la vida me robo’ compartió otra foto en donde parece que se va a comer a Sebastián, pues simula que se lo mete a la boca, mientras el actor con una sonrisa posa con la playa de fondo.

“Me gustas tú, me gusta tu cara, tu cuerpo, tu voz y tu acento. Cuando ríes, cuando cantas con un nudo en la garganta. Me gustas todo tú. Me gustas a cada hora, cada día más”, expresó la celebridad de 33 años.



A pesar de llevarse 13 años de diferencia, los actores se han consolidado como una de las parejas más estables del medio artístico, pues hasta el momento no han pasado por algún escándalo.

¿Cuál fue tu foto favorita?