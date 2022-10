Maite Perroni lanzó su primera colección de ropa y es tan hermosa como accesible

Más allá de su trabajo como actriz, Maite Perroni se ha adentrado en el mundo de los negocios. En diciembre del 2021, por ejemplo, lanzó Spara, su propia marca de vinos en la que, aseguró, ha estado involucrada a cada paso.

Ahora, la estrella de ‘Rebelde’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) mostró su talento en otra área: la moda.

Maite Perroni lanzó su propia línea de ropa

Las celebridades y la moda suelen ir de la mano, por lo que no es de extrañarse que algunas de ellas lancen sus propias líneas de ropa o se alíen con consolidadas marcas para crear diseños exclusivos. Maite Perroni es la última de ellas.

El pasado 28 de septiembre, anunció a través de sus redes sociales que se unió al gigante de ‘fast fashion’ Shein para sacar al mercado sus primeros diseños de ropa.

Se trata de una colección con 4 categorías: 'classy femenine', 'timeless iconic', 'modern elegant' y 'rock chic'.

Si bien cada una de ellas encapsula el estilo de Maite Perroni, se diferencian levemente por sus diseños: unos más atemporales y clásicos, en contraposición con aquellos más coloridos o rockeros.



En total, la colección de ropa de Maite Perroni y Shein cuenta con más de 36 looks, entre los que destaca un estilo formal y vanguardista, con pantalones, camisas, faldas y sacos.



Los precios de las prendas van desde los 8.5 hasta los 57 dólares, manteniendo los bajos costos que han distinguido al sitio en línea de ropa.



Según comentó la protagonista de ‘ Cuidado con el ángel’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) en su cuenta de Instagram, estuvo involucrada en “los diseños, colores y estilos” y calificó el resultado final como “un sueño más que se materializa”.



En la misma conversación, aseguró que en el futuro le gustaría volver a trabajar en el mundo de la moda, aunque por el momento se desconocen otros proyectos similares que tenga en puerta.

Maite Perroni definió su estilo para vestir

En entrevista con ‘Marie Claire’ la estrella de la pantalla chica habló de su sentido de la moda:

“Generalmente recurro a piezas que son ‘statements', prendas con espíritu propio, sobre todo cuando es una ocasión especial. El resto del tiempo me gusta llevar básicos, porque soy más clásica, medio monocromática”.



Adicionalmente, en un video promocional en Shein, Maite Perroni definió su estilo como:

“Para mí, menos es más (...) Los básicos, los monocromáticos, los colores neutros siempre es lo que más me ha gustado. Claro que los colores, los fucsia, los rojos, los verdes me encantan, pero me gusta mucho fusionarlos de una forma en la que me sienta cómoda”.