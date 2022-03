¿Quién es la nueva novia de Alfredo Adame, Magaly Chávez? Participó en 'Enamorándonos'

En los años 90, Adame se posicionó como uno de los personajes más populares de la pantalla chica. Con producciones como ‘De frente al sol’ (1992), ‘Más allá del puente’ (1993) y ‘Bajo un mismo rostro’ (1995) conquistó a miles fans.

En las últimas semanas, el actor de 63 años ha estado bajo los reflectores debido a los rumores sobre su romance con Magaly Chávez. Ahora, la relación quedó confirmada y Alfredo Adame presumió a su novia. Además, aseguró que “es una niña fresa” y se dijo feliz en su nuevo romance.

“Empezamos a salir otra vez, a escondidas, besitos novieros y todo el rollo (...) ya de hace un mes que bueno, pues nos cacharon y no hubo de otra”, confesó el histrión en entrevista para Mezcalent.

¿Quién es Magaly Chávez, la novia de Alfredo Adame?

Magaly Chávez es oriunda de Pachuca, Hidalgo, y nació en 1986. Es una popular ‘influencer', modelo y también trabaja como conductora en ‘Radio Fórmula’. Saltó a la fama luego de su participación en la emisión de ‘Enamorándonos’ de 2017 y desde ese momento ha realizado papeles en obras de teatro como ‘Amor de tres’ y ‘Los farsantes’.



Aunado a esto, ha incursionado en el mundo de la música regional mexicana con temas como ‘Desasosiego’ y ‘Juguemos al amor’.

“Hermosa”, “Qué bonita”, “Divina” y “Preciosa” son algunos de los mensajes que sus seguidores le envían en redes sociales, donde comparte sus mejores ‘outfits’, divertidos momentos y sus mejores selfies.

Magaly Chávez quiere tener hijos con Alfredo

La famosa, que es 27 años menor, fue cuestionada sobre su relación con Alfredo Adame y aseguró que “le gusta” el carácter de su novio y sí le gustaría tener, por lo menos, un hijo junto al histrión.

“Me gusta su carácter, me gusta que no se deje de la gente, me gusta porque yo también soy así y cualquiera”, señaló Chávez. “Claro, yo no tengo bebés, yo no tengo hijos, entonces sí me gustaría, antes quería cuatro, ahora ya estamos platicando y yo creo que con uno”, aseguró.