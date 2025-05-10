Detienen a pareja de Lupita 'TikTok' por delito equiparable a la violación: esto se sabe

Video Acusan a pareja de Lupita ‘TikTok’ y mánager de “sacar provecho” de la bebé: “Les gusta el circo”

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León confirmó la detención de Ricardo Medellín, pareja de Lupita 'TikTok', por su presunta responsabilidad en un delito equiparable a la violación en agravio de la 'influencer'.

De acuerdo con información de Milenio, la orden de aprehensión fue ejercida por "abusar contra una persona con vulnerabilidad cognitiva, al haber tenido relaciones sexuales procreando una hija".

El medio señala que, según las autoridades, debido a la "discapacidad de la víctima", Lupita no se encontraría en condiciones de "otorgar un consentimiento válido ni de asumir las responsabilidades de la maternidad", lo cual motivó la intervención de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres.

Ricardo Medellín se encuentra detenido en un Centro de Reinserción Social Estatal de Nuevo León, donde quedó a disposición del Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado.

La detención se llevó a cabo en el municipio de Juárez, luego de que el caso saliera a la luz el 27 de abril, cuando la pareja ingresó a su hija recién nacida al Hospital Regional Materno Infantil en Guadalupe.

La bebé, de apenas 14 días de nacida, presentaba signos de deshidratación, por lo que fue hospitalizada de inmediato y permanece bajo observación médica con pronóstico reservado, aunque en medios de comunicación se ha reportado que fue declarada con muerte cerebral.