Le imputan más delitos a pareja de Lupita 'TikTok' tras muerte de su bebé: uno de ellos es feminicidio

Video ¿Dónde está el dinero de Lupita ‘TikTok’? Sus padres todavía son pepenadores

Ricardo Medellín, pareja de Lupita 'TikTok', fue notificado la mañana del 16 de mayo con una nueva orden de aprehensión, ahora por los presuntos delitos de feminicidio y violencia familiar que le fueron imputados por la fiscalía tras la muerte de su hija, Karely Yamilet.

El hombre, de 47 años, fue detenido el 10 de mayo y desde entonces permanece en el Centro de Reinserción Social Estatal de Nuevo León.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información de 'Telediario Monterrey', estos nuevos delitos se suman al de equiparable a la violación en perjuicio de Lupita 'TikTok', pues la joven de 22 años habría sido diagnosticada con "deficiencia cognitiva" y problemas "de aprendizaje", por lo cual Medellín se habría aprovechado "para cometer los abusos sexuales que resultaron en el embarazo de esta joven".

¿Por qué acusan a la pareja de Lupita 'TikTok' de feminicidio?

El reportero explicó en 'Telediario Monterrey' los indicios que habrían encontrado la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres y la Agencia Estatal de Investigaciones, para tratar el caso de Medellín como feminicidio.

"Las autoridades han considerado que la niña nació en óptimas condiciones de salud, fue entregada a sus padres... Sin embargo, dos semanas después fue llevada con un severo cuadro de deshidratación, con una infección general y también con temperatura, signos de que no era bien atendida y todo eso desencadenó finalmente el fallecimiento de la pequeña", detalló.

Lupita 'TikTok' dio a luz a Karely Yamilet el 16 de abril y 11 días después la bebé fue internada en el Hospital Materno Infantil, donde fue diagnosticada por una infección conocida como "sepsis" que finalmente derivó en su muerte.