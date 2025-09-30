Lupita ‘TikTok’ anuncia que se va “a casar” con Ricardo Medellín: él está en prisión desde hace meses

Video Lupita ‘TikTok’ llora al compartir que le lleva juguetes a su bebé al panteón: “Me está cuidando”

Lupita ‘TikTok’ se sinceró sobre los planes que tiene de casarse con Ricardo Medellín, hombre que se encuentra en prisión desde hace meses por el delito equiparable a la violación en agravio a ella misma.

En entrevista con Elisa Beristain, la creadora de contenido se sinceró sobre los momentos difíciles que enfrentó tras la muerte de su hija y el arresto de su pareja, quien podría recuperar muy pronto su libertad.

“Yo estaba con él llore y llore… en estos momentos yo estoy adelante y para atrás. (Me siento) perfecta, muy bien. Sí, muy pronto (viviremos juntos de nuevo), me voy a casar de hecho… sí. No, todavía no (hay nada preparado) pero es sorpresa para toda la gente”, declaró el 29 de septiembre.

La ‘influencer’ aprovechó el espacio para desmentir los rumores que surgieron alrededor de su relación con Ricardo Medellín, a quien aseguró haber conocido cuando era mayor de edad.

“Sí, exactamente (seguimos en pareja). A los 2 meses... sí 21 años (cuando lo conocí). 1 año, creo que 1 año (de relación cuando nos embarazamos). No, de hecho no (no era menor). Tenía 18 años cuando lo conocí”, insistió.

Lupita ‘TikTok’ no entró en detalles sobre sus futuros planes con Ricardo Medellín. Sin embargo puntualizó en varias ocasiones que “extraña mucho” al papá de su fallecida bebé.

“Lo extraño mucho, mucho, mucho… ya lo ocupo aquí… Cuando salga mi esposo, lo quiero llevar conmigo”, aseveró y expresó que la muerte de su hija aún la tiene afectada.

¿Por qué detuvieron a Ricardo Medellín?

El 15 de mayo, Ricardo Medellín fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en un delito equiparable a violación en agravio de una persona con discapacidad intelectual.