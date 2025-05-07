Bebé de Lupita TikTok “ya no responde”: revelan supuesto estado de salud de la niña tras estudios

Video Pareja de Lupita ‘TikTok’ responde a críticas con "coraje y odio" sobre la salud de su bebé

La bebé de Lupita TikTok ya no habría respondido a las pruebas cerebrales a las que supuestamente fue sometida en días recientes.

Según reportes del generador de contenido ‘Holy Milk’, los resultados de los estudios cerebrales que se le habrían practicado a la pequeña serían desalentadores, ya que revelarían una supuesta “muerte cerebral”.

“La niña ya no respondió. Ya se hizo un estudio, se le hizo una prueba para confirmar la muerte cerebral. No respondió a los estímulos. Prácticamente la niña pues ya...”, expresó el 6 de mayo en TikTok, asegurando que su fuente era “100 por ciento confiable”.

“No la han querido desconectar porque se necesita, por protocolo médico, autorización de la familia. Por esa razón es que no la han desconectado. Su corazón sigue latiendo porque sigue conectada”, explicó.

De acuerdo con el ‘influencer’, la bebé de Lupita TikTok habría llegado “grave” y con “convulsiones” al hospital, lo que complicaría todavía más su recuperación.

“La niña llegó sumamente grave, de hecho, la niña ya tenía casi 48 horas grave antes de que llegara al hospital. La niña llegó en un estado prácticamente casi casi vegetal. Llegó muy mal. Con fiebre y ya había tenido convulsiones”.

Sin embargo, detalló que pese al delicado panorama que presenta la salud de la bebé de Lupita TikTok, su familia mantiene la esperanza de que la pequeña se recupere, motivo por el que supuestamente no han querido desconectarla.

“Entendemos que la familia tiene la esperanza de que ocurra un milagro y que la niña viva, pero no hay nada que hacer, ya se le hicieron pruebas y no responde”, sentenció.

La hija de Lupita TikTok fue hospitalizada de emergencia el 27 de abril en el Hospital Materno Infantil, en Monterrey, Nuevo León, debido a “un cuadro de deshidratación y posible infección en los riñones”, según N+.

Hasta el momento, ni Ricardo Medellín, pareja de Lupita TikTok, ni la estrella de Internet han dado actualizaciones sobre el estado de salud de la bebé Karely Yamileth.