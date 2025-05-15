Lupita TikTok

Pareja de Lupita 'TikTok' se queda en prisión: lo vinculan a proceso tras enfrentar muerte de su bebé

Ricardo Medellín fue vinculado a proceso por el delito equiparable a violación en agravio a la 'influencer' Lupita 'TikTok', con quien procreó a una bebé que falleció el 13 de mayo.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Acusan a pareja de Lupita ‘TikTok’ y mánager de “sacar provecho” de la bebé: “Les gusta el circo” 

Ricardo Medellín, pareja de Lupita 'TikTok', fue vinculado a proceso por el delito equiparable a violación en agravio a la ‘influencer’.

Este jueves 15 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dio a conocer, a través de un comunicado, que un agente del Ministerio Público solicitó prisión preventiva para la pareja de Lupita 'TikTok', quien el pasado 10 de mayo fue detenido.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Azteca Monterrey, “Ricardo enfrentará la investigación desde un Centro de Reinserción Social en Nuevo León”, ya que consideró “hay elementos suficientes” para seguir el proceso de investigación.

Más sobre Lupita TikTok

Lupita ‘TikTok’ se defiende de críticas tras muerte de su bebé: “Ya no quiero nada”
0:59

Lupita ‘TikTok’ se defiende de críticas tras muerte de su bebé: “Ya no quiero nada”

Univision Famosos
Lupita TikTok aparece bailando con payasos a un mes de la muerte de su bebé: video
0:59

Lupita TikTok aparece bailando con payasos a un mes de la muerte de su bebé: video

Univision Famosos
Lupita 'TikTok' reaparece junto a la tumba de su hija: "Dile a Diosito que nos dé más fuerzas"
0:54

Lupita 'TikTok' reaparece junto a la tumba de su hija: "Dile a Diosito que nos dé más fuerzas"

Univision Famosos
Lupita ‘TikTok’ reaparece tras muerte de su bebé: lo hace desde el supuesto funeral de la criatura
1:27

Lupita ‘TikTok’ reaparece tras muerte de su bebé: lo hace desde el supuesto funeral de la criatura

Univision Famosos
Le imputan más delitos a pareja de Lupita 'TikTok' tras muerte de su bebé: uno de ellos es feminicidio
1 mins

Le imputan más delitos a pareja de Lupita 'TikTok' tras muerte de su bebé: uno de ellos es feminicidio

Univision Famosos
¿Dónde está el dinero de Lupita ‘TikTok’? Sus padres todavía son pepenadores
1:31

¿Dónde está el dinero de Lupita ‘TikTok’? Sus padres todavía son pepenadores

Univision Famosos
¿Qué le pasó a la bebé de Lupita ‘TikTok’? El calvario que sufrió hasta morir a un mes de nacida
1:16

¿Qué le pasó a la bebé de Lupita ‘TikTok’? El calvario que sufrió hasta morir a un mes de nacida

Univision Famosos
Muere bebé de Lupita ‘TikTok’: esto se sabe sobre la causa del fallecimiento
1:12

Muere bebé de Lupita ‘TikTok’: esto se sabe sobre la causa del fallecimiento

Univision Famosos
Muere bebé de Lupita 'TikTok' tras días hospitalizada por supuesta negligencia
2 mins

Muere bebé de Lupita 'TikTok' tras días hospitalizada por supuesta negligencia

Univision Famosos
Detienen a pareja de Lupita 'TikTok' por delito equiparable a la violación: esto se sabe
1 mins

Detienen a pareja de Lupita 'TikTok' por delito equiparable a la violación: esto se sabe

Univision Famosos

“La defensa de Ricardo Medellín intentó librarlo, peros sus argumentos fueron rebatidos por la Fiscalía”, señaló el mismo medio.

El juez de control, además de señalar que la resolución del caso sería a través de un juicio, dio un plazo de tres meses para cerrar la investigación.

¿De qué se le acusa a la pareja de Lupita TikTok?

Ricardo Medellín fue detenido el 10 de mayo por su presunta responsabilidad en un delito de violación en agravio a la ‘influencer’.

De acuerdo con información de Milenio, la orden de aprehensión fue ejercida por "abusar contra una persona con vulnerabilidad cognitiva, al haber tenido relaciones sexuales procreando una hija".

El medio señala que, según las autoridades, debido a la "discapacidad de la víctima", Lupita no se encontraría en condiciones de "otorgar un consentimiento válido ni de asumir las responsabilidades de la maternidad", lo cual motivó la intervención de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres.

El arresto preventivo de Ricardo Medellín sucedió tan solo tres días antes de que su hija, fruto de su relación con Lupita TikTok, fue declarada muerta.


Relacionados:
Lupita TikTokFamososEscándalos de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD