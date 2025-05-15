Pareja de Lupita 'TikTok' se queda en prisión: lo vinculan a proceso tras enfrentar muerte de su bebé

Video Acusan a pareja de Lupita ‘TikTok’ y mánager de “sacar provecho” de la bebé: “Les gusta el circo”

Ricardo Medellín, pareja de Lupita 'TikTok', fue vinculado a proceso por el delito equiparable a violación en agravio a la ‘influencer’.

Este jueves 15 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dio a conocer, a través de un comunicado, que un agente del Ministerio Público solicitó prisión preventiva para la pareja de Lupita 'TikTok', quien el pasado 10 de mayo fue detenido.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Azteca Monterrey, “Ricardo enfrentará la investigación desde un Centro de Reinserción Social en Nuevo León”, ya que consideró “hay elementos suficientes” para seguir el proceso de investigación.

“La defensa de Ricardo Medellín intentó librarlo, peros sus argumentos fueron rebatidos por la Fiscalía”, señaló el mismo medio.

El juez de control, además de señalar que la resolución del caso sería a través de un juicio, dio un plazo de tres meses para cerrar la investigación.

¿De qué se le acusa a la pareja de Lupita TikTok?

Ricardo Medellín fue detenido el 10 de mayo por su presunta responsabilidad en un delito de violación en agravio a la ‘influencer’.

De acuerdo con información de Milenio, la orden de aprehensión fue ejercida por "abusar contra una persona con vulnerabilidad cognitiva, al haber tenido relaciones sexuales procreando una hija".

El medio señala que, según las autoridades, debido a la "discapacidad de la víctima", Lupita no se encontraría en condiciones de "otorgar un consentimiento válido ni de asumir las responsabilidades de la maternidad", lo cual motivó la intervención de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres.

El arresto preventivo de Ricardo Medellín sucedió tan solo tres días antes de que su hija, fruto de su relación con Lupita TikTok, fue declarada muerta.