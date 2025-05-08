Lupita TikTok

Caso de Lupita TikTok: abren carpeta de investigación ante gravedad de su bebé

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que realizan una investigación por el caso de la ‘influencer’ y la gravedad de su bebé, quien habría sido declarada con muerte cerebral el 7 de mayo.

Por:
Elizabeth González.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que existe una carpeta de investigación por el caso de Lupita TikTok y la gravedad de su bebé, Karely Yamileth.

De acuerdo con Javier Flores, fiscal de Nuevo León, lo que se investiga son las condiciones en las que fue hospitalizada la bebé, así como la salud de la ‘influencer’.

“Se tiene que la criatura está en estado de salud delicado. Presenta problemas congénitos, y sí se está integrando la carpeta por un poco de retraso mental que tiene la madre”, declaró según refieren medios como Milenio, Posta e Infobae.

Según refiere Milenio, además de la carpeta de investigación, existe una denuncia presentada el 29 de abril por parte de la Coordinadora de Delegados de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Nuevo León. Esta denuncia sería en contra de Ricardo Medellín, pareja de Lupita TikTok y padre de la bebé.

Bebé de Lupita TikTok será bautizado

La noche del miércoles 7 de mayo, el equipo de trabajo de Lupita TikTok declaró que no existe “un dictamen médico u hoja médica por parte del hospital donde se diga que la bebé Karely ha fallecido por muerte cerebral”.

Ante los rumores del supuesto fallecimiento de la pequeña, Ricardo Medellín reveló que sería este jueves 8 de mayo que la bebé sería bautizada.

Los rumores de la presunta muerte comenzaron luego de que el presentador Ernesto Chavana reportara el fallecimiento y extendiera su pésame a la familia de la ‘influencer’.

Durante la transmisión del programa nocturno ‘El Rey del Asador’, el corresponsal Lalo Elizondo, quien se encontraba a las afueras del Hospital Materno de Nuevo León, señaló que “fuentes internas del hospital” le revelaron que la pequeña Karely había presentado “muerte cerebral”.

“Se le practicaron el día de hoy dos estudios con seis horas de diferencia en la cual su actividad cerebral salió nula, por lo que doctores de este nosocomio han declarado la muerte cerebral”, dijo.


Relacionados:
Lupita TikTokHijos de famososBebés famososFamosos

