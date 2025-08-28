Lupita TikTok

Lupita ‘TikTok’ rompe en llanto al recordar a su fallecida bebé: responde si la "desatendió"

La ‘influencer’ contó cómo es su lucha para salir adelante tras la muerte de su hija, Karely Yamileth. Lupita 'TikTok' también respondió si es verdad que descuidaba a la bebé.

Lupita ‘TikTok’ rompió en llanto al hablar de su hija, Karely Yamileth, quien perdió la vida a 27 días de nacida tras estar hospitalizada casi tres semanas.

“Yo sí voy a verla en el panteón y le llevo así juguetitos”, dijo durante una entrevista para el canal de YouTube ‘Tierra propia news’, publicada este 27 de agosto.

La pequeña falleció la madrugada del pasado 13 de mayo. Según un reporte de Telediario, ella “cayó en paro cardíaco” y, aunque se le hizo “protocolo de reanimación acorde a su edad”, ya tenía “muerte cerebral y ya no reaccionó”.

Lupita ‘TikTok’ responde si desatendió a la bebé

Guadalupe Villalobos, nombre real de la ‘influencer’, aseguró que ha estado luchando para seguir adelante luego de la tragedia.

“Y sí, como quiero, pero echándole ganas y pues tengo una bebé que me está cuidando”, expresó entre lágrimas.

“Hay que seguir trabajándole y nunca echándonos para abajo. […] adelante y hay que ver por un esposo y por una niña, una angelita que me está cuidando desde allá”, sumó.

En medio de su dolor, Lupita ‘TikTok’ desmintió que desatendiera a Karely Yamileth y, como se remoró, le diera comida chatarra.

“La cuidaba mucho cada día que estaba yo ahí con ella, al pendiente. […] Yo siempre la miraba muy muy malita y todo, me sentía muy agüitadilla”, externó.

Lupita ‘TikTok’ habla de su pareja

En esta misma oportunidad, Lupita ‘TikTok’ se refirió a su pareja, y papá de su retoño, Ricardo ‘Sonrris’ Medellín, quien se encuentra detenido por un delito equiparable a la violación.

Ella destapó que siguen en comunicación, aunque “no me dejan verlo”: “Sí, habló con él por teléfono. […] Pero sí, ya lo extraño mucho, mucho, mucho”.

“Yo le dije a Ricardo: ‘Güey, no me dejes, no me dejes, no me dejes’. Hasta me siento mal de que lo quiero tener aquí”, sentenció.

La estrella de redes sociales adelantó que tiene la intención de apoyarlo cuando quede en libertad y puedan reunirse.

