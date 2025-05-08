Lupita TikTok

Confirmarían muerte cerebral de la bebé de Lupita 'Tiktok': su padre anuncia que la bautizarán

Lupita 'TikTok' y Ricardo Medellín desmintieron la muerte de Karely Yamilet sin revelar detalles sobre los estudios que le habrían practicado a su hija. El padre de la niña anunció que este 8 de mayo la bautizarán.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Pareja de Lupita ‘TikTok’ responde a críticas con "coraje y odio" sobre la salud de su bebé

Ricardo Medellín nuevamente puso un alto a las especulaciones de la muerte de su pequeña hija Karely Yamilet, a quien procreó con Lupita 'TikTok'. El hombre de 46 años aseguró que su hija sigue con vida.

La noche del 7 de mayo el exchofer de autobuses publicó en Facebook un mensaje para desmentir la información.

PUBLICIDAD

"Locos inventan", se lee en la publicación que hizo, mientras que en la fotografía donde él aparece agregó: " Mañana bautismos a Karely. No ha fallecido, gracias".

Por su parte, el equipo de trabajo de Lupita también desmintió la muerte de la bebé explicando que no tienen "un dictamen médico u hoja médica por parte del hospital donde se diga que la bebé Karely ha fallecido por muerte cerebral".

Más sobre Lupita TikTok

Lupita ‘TikTok’ se defiende de críticas tras muerte de su bebé: “Ya no quiero nada”
0:59

Lupita ‘TikTok’ se defiende de críticas tras muerte de su bebé: “Ya no quiero nada”

Univision Famosos
Lupita TikTok aparece bailando con payasos a un mes de la muerte de su bebé: video
0:59

Lupita TikTok aparece bailando con payasos a un mes de la muerte de su bebé: video

Univision Famosos
Lupita 'TikTok' reaparece junto a la tumba de su hija: "Dile a Diosito que nos dé más fuerzas"
0:54

Lupita 'TikTok' reaparece junto a la tumba de su hija: "Dile a Diosito que nos dé más fuerzas"

Univision Famosos
Lupita ‘TikTok’ reaparece tras muerte de su bebé: lo hace desde el supuesto funeral de la criatura
1:27

Lupita ‘TikTok’ reaparece tras muerte de su bebé: lo hace desde el supuesto funeral de la criatura

Univision Famosos
Le imputan más delitos a pareja de Lupita 'TikTok' tras muerte de su bebé: uno de ellos es feminicidio
1 mins

Le imputan más delitos a pareja de Lupita 'TikTok' tras muerte de su bebé: uno de ellos es feminicidio

Univision Famosos
Pareja de Lupita 'TikTok' se queda en prisión: lo vinculan a proceso tras enfrentar muerte de su bebé
1 mins

Pareja de Lupita 'TikTok' se queda en prisión: lo vinculan a proceso tras enfrentar muerte de su bebé

Univision Famosos
¿Dónde está el dinero de Lupita ‘TikTok’? Sus padres todavía son pepenadores
1:31

¿Dónde está el dinero de Lupita ‘TikTok’? Sus padres todavía son pepenadores

Univision Famosos
¿Qué le pasó a la bebé de Lupita ‘TikTok’? El calvario que sufrió hasta morir a un mes de nacida
1:16

¿Qué le pasó a la bebé de Lupita ‘TikTok’? El calvario que sufrió hasta morir a un mes de nacida

Univision Famosos
Muere bebé de Lupita ‘TikTok’: esto se sabe sobre la causa del fallecimiento
1:12

Muere bebé de Lupita ‘TikTok’: esto se sabe sobre la causa del fallecimiento

Univision Famosos
Muere bebé de Lupita 'TikTok' tras días hospitalizada por supuesta negligencia
2 mins

Muere bebé de Lupita 'TikTok' tras días hospitalizada por supuesta negligencia

Univision Famosos

"Lupita se encuentra descansando porque han sido 10 días muy complicados para ella" y en el mensaje también agradecieron la "preocupación" sobre la niña. Además, pidieron hacer caso omiso a la "información falsa" sobre el caso.

Ricardo Medellín y Lupita 'TikTok' desmienten la muerte de su hija Karely Yamilet.
Ricardo Medellín y Lupita 'TikTok' desmienten la muerte de su hija Karely Yamilet.
Imagen Ricardo Medellín/Facebook, Lupita 'TikTok'/Facebook

Medios de comunicación reportan muerte cerebral de Karely

Varios medios de comunicación e 'influencers' reportaron que los estudios que le practicaron a Karely Yamilet arrojaron que la pequeña no tendría actividad cerebral, por lo que sería probable que la niña fuera desconectada muy pronto.

"Hoy lamentablemente se nos da a conocer la noticia de que ha fallecido", reportó el presentador Ernesto Chavana la noche del 7 de mayo en el programa nocturno 'El Rey del Asador'. " Ha sido muy triste el saber que la niña Karely falleció, descansa en paz y nuestro pésame a la familia".

"Se ha informado por fuente internas del hospital que la pequeña Karely, hija de Lupita 'TikTok', ha presentado muerte cerebral. Se le practicaron el día de hoy dos estudios con seis horas de diferencia en la cual su actividad cerebral salió nula, por lo que doctores de este nosocomio han declarado la muerte cerebral", informó Lalo Elizondo, reportero del show que estaba a las afueras del Hospital Materno de Nuevo León.

PUBLICIDAD

El corresponsal añadió que Lupita 'TikTok', Medellín y su familia ya fueron avisados y se les vio salir del hospital por la tarde, sin embargo, presuntamente ya no habrían regresado al lugar.

Karely Yamilet fue hospitalizada el 27 de abril y recibió un primer diagnóstico de "cuadro de deshidratación y posible desnutrición" que se habría complicado por un presunto problema renal y meningitis.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una carpeta de investigación contra Ricardo Medellín. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes presentó una denuncia debido a las condiciones de salud de la bebé y se están investigando posibles negligencias y el consumo de sustancias ilícitas por parte de los padres.


Relacionados:
Lupita TikTokBebésBebés famososInfluencerTikTokCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD