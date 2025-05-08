Confirmarían muerte cerebral de la bebé de Lupita 'Tiktok': su padre anuncia que la bautizarán

Video Pareja de Lupita ‘TikTok’ responde a críticas con "coraje y odio" sobre la salud de su bebé

Ricardo Medellín nuevamente puso un alto a las especulaciones de la muerte de su pequeña hija Karely Yamilet, a quien procreó con Lupita 'TikTok'. El hombre de 46 años aseguró que su hija sigue con vida.

La noche del 7 de mayo el exchofer de autobuses publicó en Facebook un mensaje para desmentir la información.

"Locos inventan", se lee en la publicación que hizo, mientras que en la fotografía donde él aparece agregó: " Mañana bautismos a Karely. No ha fallecido, gracias".

Por su parte, el equipo de trabajo de Lupita también desmintió la muerte de la bebé explicando que no tienen "un dictamen médico u hoja médica por parte del hospital donde se diga que la bebé Karely ha fallecido por muerte cerebral".

"Lupita se encuentra descansando porque han sido 10 días muy complicados para ella" y en el mensaje también agradecieron la "preocupación" sobre la niña. Además, pidieron hacer caso omiso a la "información falsa" sobre el caso.

Ricardo Medellín y Lupita 'TikTok' desmienten la muerte de su hija Karely Yamilet. Imagen Ricardo Medellín/Facebook, Lupita 'TikTok'/Facebook

Medios de comunicación reportan muerte cerebral de Karely

Varios medios de comunicación e 'influencers' reportaron que los estudios que le practicaron a Karely Yamilet arrojaron que la pequeña no tendría actividad cerebral, por lo que sería probable que la niña fuera desconectada muy pronto.

"Hoy lamentablemente se nos da a conocer la noticia de que ha fallecido", reportó el presentador Ernesto Chavana la noche del 7 de mayo en el programa nocturno 'El Rey del Asador'. " Ha sido muy triste el saber que la niña Karely falleció, descansa en paz y nuestro pésame a la familia".

"Se ha informado por fuente internas del hospital que la pequeña Karely, hija de Lupita 'TikTok', ha presentado muerte cerebral. Se le practicaron el día de hoy dos estudios con seis horas de diferencia en la cual su actividad cerebral salió nula, por lo que doctores de este nosocomio han declarado la muerte cerebral", informó Lalo Elizondo, reportero del show que estaba a las afueras del Hospital Materno de Nuevo León.

El corresponsal añadió que Lupita 'TikTok', Medellín y su familia ya fueron avisados y se les vio salir del hospital por la tarde, sin embargo, presuntamente ya no habrían regresado al lugar.

Karely Yamilet fue hospitalizada el 27 de abril y recibió un primer diagnóstico de "cuadro de deshidratación y posible desnutrición" que se habría complicado por un presunto problema renal y meningitis.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una carpeta de investigación contra Ricardo Medellín. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes presentó una denuncia debido a las condiciones de salud de la bebé y se están investigando posibles negligencias y el consumo de sustancias ilícitas por parte de los padres.