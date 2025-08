Bebé de Lupita ‘TikTok’ “está estable” tras ser hospitalizada a días de nacida: ¿tiene muerte cerebral?

Lupita ‘TikTok’ se defiende de críticas tras muerte de su bebé: “Ya no quiero nada”

¿Bebé de Lupita ‘TikTok’ tiene muerte cerebral?

“Me acaban de decir que sí le iban a hacer un estudio [en la cabeza], son, no sé, como unas plaquitas que, si quedan parejas, ya la van a dar como muerte cerebral”, dijo en entrevista para ‘Es show’ la noche del 29 de abril.

“Se encuentra conectada a un respirador artificial que sin él tiene nula probabilidad de sobrevivir, entonces, me imagino que es cuestión de horas o días para que fallezca”.

No obstante, en su ‘live’ posterior, Mariana Ayala desmintió la versión, aseverando que a Lupita y Ricardo “todavía no les han dicho” que su primogénita tenga muerte cerebral: “Aún no se les confirma”.