¿Lupita ‘TikTok’ y su pareja tienen una denuncia en su contra por la hospitalización de su bebé?

Video Familia de Lupita ‘TikTok’ no querría “desconectar” a su bebé aunque tendría muerte cerebral

Los representantes legales de Lupita ‘TikTok’ aclararon si existe una denuncia en contra de la ‘influencer’ por la hospitalización de su recién nacida, Karely.

La hija de la creadora de contenido se encuentra internada desde el pasado 27 de abril en el Hospital Materno Infantil, en Monterrey, Nuevo León, debido a que sufrió “un cuadro de deshidratación y posible infección en los riñones”, según N+ e Infobae.

Desde entonces, Mariana Rodríguez, titular del organismo gubernamental Amar a Nuevo León, informó que Lupita y su novio, Ricardo ‘Sonrris’ Medellín, estarían siendo investigados.

“Hay un tema de consumo de sustancias de por medio que no es aceptable para una bebé”, indicó mediante un ‘live’ de Instagram.

En medio de dichas acusaciones, el pasado 30 de abril, Medellín dio a conocer que ya tenían “un grupo de abogados” que los estaban asesorando.

¿Lupita ‘TikTok’ fue denunciada?

Mientras la pequeña continúa luchando por su recuperación, este 5 de mayo, Israel Martínez, el defensor de Lupita ‘TikTok’ y Ricardo ‘Sonrris’ Medellín, indicó que ellos no están bajo un proceso judicial.

“Hasta ahorita no hemos tenido ningún inductivo, ningún citatorio en contra del señor Medellín ni de su esposa, ni de ninguna otra persona del equipo de ellos”, declaró en entrevista para el programa ‘Es show’.

“No sabemos a qué se refieren con que existe una averiguación, que existe una carpeta de investigación”, agregó.

El letrado puntualizó que la también cantante y el papá de su nena estarán “protegidos” por su equipo: “Y que en las redes sociales dejen de mentir y de especular con ese tipo de asuntos”.

Lupita ‘TikTok’ y su pareja se defienden

Por su parte, Ricardo ‘Sonrris’ Medellín se pronunció para defender a Lupita ‘TikTok’ ante las imputaciones de que ambos serían responsables de los problemas de salud de Karely.

“Me calan más las mentiras que dicen de ‘Lupe’, que le dio Coca-Cola a la niña y que le… ¡no, hombre, muchas cosas que dicen malas!”, aseveró.

“Yo la grababa a cada rato cuando le daba chic…, por lo mismo, por las críticas que hacían”, añadió, “ella quiere mucho a su bebé”.

Enérgicamente, él enunció: “Somos buenos padres. No sabíamos qué tenía la niña, una bacteria o esto, pero ella siempre estuvo dándole pecho”.

Medellín puntualizó que la mañana de este martes, los médicos a cargo de Karely les darían una actualización al respecto de cómo se encuentra ella.

Previamente, él desmintió los reportes de que supuestamente su bebita haya sido diagnosticada con muerte cerebral, como aseveró la emisión ‘Chisme TV’.