Lupillo Rivera reacciona a supuesta relación de Belinda con el hijo de ‘El Chapo’

El cantante, que ha afirmado haber sostenido un romance con la actriz, brindó una declaración acerca de la alegada “amistad” que ella habría sostenido con Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Por:
Dayana Alvino.
Video ¿Belinda tenía relación con hijo del 'Chapo'? Aclaran si tiene vínculo con Iván Archivaldo Guzmán

Lupillo Rivera, quien ha asegurado en diversas ocasiones que sostuvo un romance con Belinda, reaccionó a los señalamientos de que ella estuvo vinculada con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

De acuerdo con la periodista mexicana Anabel Hernández, la intérprete de ‘Sapito’ “ha sido amiga personal” del narcotraficante, “uno de los más buscados por el gobierno de Estados Unidos”.

La también escritora sustentó su afirmación en una conversación con Dámaso López Serrano, apodado ‘Mini Lic’, quien formaba parte del Cártel de Sinaloa.

“‘No recuerdo el año, pero pues él lo presumía de que era su amiga y que tuvo que ver con ella, pero que al final terminó como amigos’”, explicó Hernández que le contó el criminal.

Otro informante, de quien la comunicadora no reveló la identidad, aseveró que la actriz y ‘El Chapito’, como lo llaman, habrían tenido un encuentro en 2022, “en una hermosa residencia en Altata”, Sinaloa.

“Ahí en la playa, en el atardecer y después bajo la luna, tuvo una cena romántica con la cantante Belinda”, dijo la autora.

Lupillo Rivera reacciona así a presunta amistad de Belinda y el hijo de ‘El Chapo’

A días de que trascendiera el alegado nexo de Belinda y Archivaldo Guzmán Salazar, Lupillo Rivera fue cuestionado al respecto por Despierta América.

“Yo no puedo opinar nada de eso, no, no me he dado cuenta, la verdad”, dijo entre risas aparentemente nerviosas.

Tras indicar que desconoce la presunta situación, ‘El Toro del corrido’ externó: “Yo le deseo la mejor suerte del mundo y el éxito a ella, siempre”.

Belinda niega vínculo con hijo de ‘El Chapo’

Por medio de sus representantes, Belinda ya descalificó lo comentado por Anabel Hernández acerca de su supuesta conexión con el hijo de ‘El Chapo’.

El 8 de agosto, la revista Quién dio a conocer que contactó a la oficina de relaciones públicas de la estrella y que “dijeron ‘desconocer completamente esa información que no tiene veracidad’”.

Pese a esta negación, la investigadora mantuvo su acusación en una entrevista concedida al ‘show’ radiofónico de Maxine Woodside, ‘Todo para la mujer’.

“Mujeres y hombres del espectáculo que están involucrados, de una u otra manera con estos grupos (delictivos), y una de ellas es Belinda Peregrín”, enunció el lunes 12.

“Esta información la tengo corroborada por tres fuentes diversas, una de ellas una persona que fue muy amigo… que confirman que, al menos, desde 2016 a 2022, Iván Salazar (…) ha tenido amistad con la señora Belinda”, añadió.

