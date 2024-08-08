Vinculan a Belinda con hijo de 'El Chapo' Guzmán: habrían tenido romántica cena, según periodista

Video ¿Belinda tenía relación con hijo del 'Chapo'? Aclaran si tiene vínculo con Iván Archivaldo Guzmán

La periodista mexicana, Anabel Hernández, quien ha estado inmersa en la polémica por relacionar a varias famosas con capos mexicanos, afirmó que Belinda habría sido amiga de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

En el episodio '¿Quiénes son Los Chapitos?' de su podcast 'Narcosistema', Hernández mencionó que Belinda habría mantenido una amistad con el hijo de 'El Chapo'.

PUBLICIDAD

"¿Quieren saber quién es la superfamosa artista mexicana que ha sido amiga personal de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el líder sanguinario de Los Chapitos?, ¿Quieren saber quién es esta joven mujer que ha pasado cenas a la luz de la luna en playas de Sinaloa con este narcotraficante, uno de los más buscados por el Gobierno de Estados Unidos?", pregunta en el podcast.

Anabel narró fragmentos de la entrevista que tuvo con Dámaso López Serrano, a quien le apodan 'Mini Lic.', uno de los hombres que formaba parte del Cartel de Sinaloa y era cercano a los hijos de Joaquín Guzmán.

"Con mucha cautela y tacto, Mini Lic me dijo: No estuve ahí, pero lo que Iván me decía (que) con Belinda, él presumía", relata la periodista.

Belinda y la supuesta relación con el hijo de 'El Chapo'

En el podcast compartió algunas de las preguntas que, asegura, le hizo al criminal.

"¿Iván Salazar le decía a usted que estuvo con Belinda, la cantante?", cuestionó la escritora, y él le respondió "Sí".

"¿En qué circunstancias? ¿Recuerda la época en que Iván le contó esto?", volvió a preguntar. Mini Lic. Contestó: "Cuando éramos amigos, no recuerdo el año, pero pues él lo presumía de que era su amiga, que era su amiga y que tuvo que ver con ella, pero que al final terminó como amigos".

De acuerdo con otra persona que Anabel Hernández dijo haber entrevistado, de la cual no reveló su identidad, Belinda e Iván tuvieron un encuentro en 2022, el cual ocurrió "en una hermosa residencia en Altata, en la Bahía de Altata, un lugar que ahora está de moda en Sinaloa… Ahí en la playa, en el atardecer y después bajo la luna, tuvo una cena romántica con la cantante Belinda".

PUBLICIDAD

Según el informante, en la reunión "Iván le habría hecho un regalo muy particular a Belinda, un reloj de más de 200 mil dólares", narra.

Iván Archivaldo Guzmán y Dámaso López Serrano. Imagen Univision

¿Quién es Iván Archivaldo Guzmán Salazar?

Conocido también como 'Chapito'. Es un narcotraficante mexicano nacido en 1983 en Zapopan, Jalisco, México, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Según fuentes del gobierno de EE.UU., a Iván y sus hermanos se les atribuyen la coordinación del tráfico de fentanilo. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

¿Quién es Damaso López Serrano?

También conocido como 'Mini Lic.', es un narcotraficante mexicano y el hijo de Dámaso López Núñez, alias 'El Licenciado'. Se entregó a la DEA en 2017 y en enero de 2018 se declaró culpable de un cargo de narcotráfico en una corte federal de California.

López Serrano intentó asumir el liderazgo del Cártel de Sinaloa tras la captura de 'El Chapo', su padrino. Compitió por el control del cártel contra los hijos de Guzmán Loera, aunque sin éxito.