Luis Miguel y Paloma Cuevas se casaron: amigo del cantante revela si quieren tener hijos

Luis Miguel y Paloma Cuevas se habrían casado. Aunque esta información no ha sido confirmada por los famosos, Rafael Herrerías, amigo de ‘El Sol’, aseguró que hace tiempo recibió la invitación para su boda.

Durante la alfombra roja de ‘Los 300 líderes más influyentes de México’, el empresario taurino admitió ante la prensa que, aunque sí fue invitado a la boda de Luis Miguel, no pudo asistir por cuestiones personales.

“Sí (fui invitado), pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue hasta allá en… no me acuerdo cómo se llama, pero sí, claro (que me invitaron). (No fui) porque tenía a mi señora mal y no podía”, mencionó a Berenice Ortiz este 5 de septiembre.

Rafael Herrerías, quien también es padrino de bautizo de Michelle Salas, no reveló el destino donde se habría llevado la boda de Luis Miguel. Sin embargo, destacó que le hizo llegar sus “felicitaciones”.

Asimismo, mencionó que el intérprete de ‘La Incondicional’ se encuentra “muy bien” y muy contento tanto en su faceta personal como profesional

“Está muy bien gracias a Dios, está rompiendo todos los récords del mundo de presentaciones y de llenos absolutos en todos lados”, dijo.

“(Paloma) es una gran mujer, a final de cuentas, es una gran mujer y él la aprovecha. Qué bueno que estén contentos y que estén bien”, agregó.

¿Luis Miguel y Paloma Cuevas quieren tener hijos?

Sobre la posibilidad de que en un futuro Luis Miguel y Paloma Cuevas quisieran convertirse en padres, Rafael Herrerías fue contundente con su respuesta.

“No creo que quieran (más hijos). Él ya tiene tres y ella dos. Están muy contentos, pero yo creo que ya no es necesario, a estas edades ya no”, subrayó.

Rafael Herrerías tiene una cercana relación con Aracely Arámbula

Por último, el empresario mexicano aplaudió el gran trabajo que Aracely Arámbula ha hecho como mamá y como actriz en la obra de teatro ‘Perfume de Gardenia’.

“Estaba muy contenta ella, la verdad me dio mucho gusto verla, tenía más de un mes de no verla y me encantó saludar a sus hijos, mis ahijados. La verdad muy bien, mucho muy bien. Ha educado muy bien a sus hijos y eso es maravilloso”, sentenció.