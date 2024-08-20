Aracely Arámbula ventila un íntimo detalle de su hijo: “Me va a regañar”

Video Ya huele a suegra: Aracely Arámbula revela detalles sobre la vida amorosa de sus hijos

Miguel y Daniel, los hijos que Aracely Arámbula y Luis Miguel procrearon durante su relación, son ya unos adolescentes.

A lo largo de su vida, ellos se han mantenido alejados del medio del espectáculo; sin embargo, su mamá se ha encargado de compartir esporádicamente algunos pormenores de su vida, como que su figura paterna era su difunto abuelo.

Ahora, ‘La Chule’, apodo que recibe cariñosamente, reveló un nuevo detalle íntimo de lo que actualmente sucede con sus retoños.

Aracely Arámbula hace revelación sobre sus hijos

Felizmente, Aracely Arámbula reveló que Miguel y Daniel, de 17 y 15 años, respectivamente, ya están construyendo sus propias historias de amor.

Durante una entrevista que le realizó el periodista Gustavo Adolfo Infante, transmitida este 19 de agosto en ‘De primera mano’, le indicó: “¿Sabes a qué hueles también? A suegra”.

“¡Ah no, bueno! Sí, pero amo, amo, yo soy muy feliz”, respondió ella. “¿Sabes qué diría mi papá? Que soy muy alcahueta”.

“Soy la más feliz, la más feliz, (de) que mis hijos sean felices. Solamente tiene novia uno de mis hijos, pero ya el otro también está enamorado”, explicó.

La protagonista de telenovelas reconoció que el hecho de que ventile las confidencias de los chicos no es del agrado de ellos.

“Me va a regañar porque ya me dijo: ‘Mamá, no estés contando de mí’. ‘Ah, bueno’, le dije yo, pero es que estoy muy orgullosa”, se justificó.

Aracely Arámbula ya conoce a su nuera y consuegros

Aunque en esta oportunidad Aracely Arámbula no especificó cuál de los muchachos es el que ya está en pareja, anteriormente, en julio, la emisión ‘Ventaneando’ aseveró que se trata de Miguel.

“Tengo una nuera hermosa”, sentenció ella ante la cámara del ‘show’. “Yo disfruto que mi hijo sea muy feliz y que me lo quieran es lo más bonito para mí”.

La intérprete aseguró: “Conozco a muy bien a la novia, a sus papás, entonces no, cero (estoy celosa). Es una niña hermosísima, que la quiero mucho, la amo, mi ‘Majito’ bella”.

