Luis Miguel

Aseguran que Luis Miguel ya se casó con Paloma Cuevas: este destino habrían elegido para la boda

Un amigo de ‘El Sol’ aseguró que él y la diseñadora de modas ya son marido y mujer. La pareja habría elegido una peculiar ciudad para darse el ‘Sí, acepto’.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Michelle Salas le regaló su ramo de novia a Paloma Cuevas en su boda, ¿por qué lo hizo?

Luis Miguel y Paloma Cuevas serían marido y mujer tras aproximadamente dos años de haber comenzado su relación.

La pareja presuntamente se dio el ‘Sí, acepto’ de manera discreta, pero habrían contado con el apoyo de sus seres queridos.

PUBLICIDAD

¿Luis Miguel y Paloma Cuevas están casados?

En medio del hermetismo con el que llevan su romance, ha sido uno de los amigos de Luis Miguel el que reveló que él y Paloma Cuevas se habrían unido en matrimonio.

Se trata del aristócrata Luis Alfonso de Borbón, quien afirmó en entrevista con Europa Press el 20 de junio: “Ya están casados”.

El empresario español inclusive desveló el destino que la pareja supuestamente eligió para jurarse amor eterno: “En Las Vegas”.

Más sobre Luis Miguel

Hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel sufre problema de salud: la actriz vivió momentos de angustia
0:52

Hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel sufre problema de salud: la actriz vivió momentos de angustia

Univision Famosos
Aracely Arámbula preocupada por salud de uno de los hijos que tiene con ‘Luismi’: “Recemos”
0:57

Aracely Arámbula preocupada por salud de uno de los hijos que tiene con ‘Luismi’: “Recemos”

Univision Famosos
Aracely Arámbula habría mandado mensaje a su ‘hijo falso’ con Luis Miguel
2 mins

Aracely Arámbula habría mandado mensaje a su ‘hijo falso’ con Luis Miguel

Univision Famosos
Joven cantante chileno aclara si es hijo de ‘Luismi’ tras video viral y advertencia del artista
1:00

Joven cantante chileno aclara si es hijo de ‘Luismi’ tras video viral y advertencia del artista

Univision Famosos
Imitador confundido con hijo de ‘Luismi’ acusa que él lo quiere “silenciar” tras video viral 
1:00

Imitador confundido con hijo de ‘Luismi’ acusa que él lo quiere “silenciar” tras video viral 

Univision Famosos
¿Hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula reaparecieron en video? Así lucían en últimas fotos
1:03

¿Hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula reaparecieron en video? Así lucían en últimas fotos

Univision Famosos
Michelle Salas recuerda a Silvia Pinal con foto inédita: "No hay día que no te piense"
2 mins

Michelle Salas recuerda a Silvia Pinal con foto inédita: "No hay día que no te piense"

Univision Famosos
Aracely Arámbula habla sobre el presunto lanzamiento como cantante de su hijo ¿ya hay fecha?
0:58

Aracely Arámbula habla sobre el presunto lanzamiento como cantante de su hijo ¿ya hay fecha?

Univision Famosos
Diego Boneta no puede creer polémica demanda de Isabela Camil contra su serie de ‘Luismi’ y reacciona
0:59

Diego Boneta no puede creer polémica demanda de Isabela Camil contra su serie de ‘Luismi’ y reacciona

Univision Famosos
Issabela Camil pone en aprietos a exitoso proyecto de Luis Miguel, su ex
2 mins

Issabela Camil pone en aprietos a exitoso proyecto de Luis Miguel, su ex

Univision Famosos

“Estuvimos nosotros ahí también”, aseveró refiriéndose a él y su esposa, Margarita Vargas, que se encontraba a su lado.

“Yo as mandaré unas fotos, si queréis”, afirmó antes de que su cónyuge indicara que él tiene “mucho sentido del humor”.

Por el momento, ni el intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’ ni la diseñadora de moda se han pronunciado al respecto de estas declaraciones que los involucran.

Los rumores de que ellos llegarían al altar surgieron en abril de 2023, cuando el suegro de ‘El Sol’, Victoriano Valencia, lo confesó.

“Es un señor, es un caballero y es lo que pretende uno para sus hijos, que encuentren lo mejor. Y él es un verdadero señor. Puede haber boda. Paloma es feliz con él”, dijo al citado medio.

“Él es un encanto de persona y hasta ahora no tengo ninguna queja. Mis nietas cenan con él y lo ven”, añadió el extorero.

¿Luis Miguel le propuso matrimonio a Paloma Cuevas?

Por su parte, en septiembre de 2023, el programa ‘Y ahora Sonsoles’ dio a conocer que presuntamente Luis Miguel le propuso matrimonio a Paloma Cuevas, quien lo habría rechazado.

PUBLICIDAD

“Prefiere esperar un tiempo y que todo se asiente. Ella está encantada, feliz y teniendo una vida que no cambia por nada, pero ha dicho que ‘no de momento’”, narraron en la emisión.

Ellos se conocen desde que eran niños, pues sus padres sostenían una amistad. No obstante, su vínculo aparentemente no pasó a más.

Fue hasta 2022 cuando el dúo supuestamente decidió darse la oportunidad en el amor, pues ella se había divorciado de Enrique Ponce.

“Tal vez nos fuimos conociendo para luego enamorarnos. ¿Ha sido diferente? Puede ser, pero no podría ser mejor”, admitió Paloma al diario El País en junio de 2023.

Meses más tarde, Luis Miguel y Cuevas asistieron al enlace nupcial de la primogénita de él, Michelle Salas, en Italia, demostrando que su idilio es serio.

Relacionados:
Luis MiguelPaloma CuevasBodas de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD