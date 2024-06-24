Aseguran que Luis Miguel ya se casó con Paloma Cuevas: este destino habrían elegido para la boda

Video Michelle Salas le regaló su ramo de novia a Paloma Cuevas en su boda, ¿por qué lo hizo?

Luis Miguel y Paloma Cuevas serían marido y mujer tras aproximadamente dos años de haber comenzado su relación.

La pareja presuntamente se dio el ‘Sí, acepto’ de manera discreta, pero habrían contado con el apoyo de sus seres queridos.

¿Luis Miguel y Paloma Cuevas están casados?

En medio del hermetismo con el que llevan su romance, ha sido uno de los amigos de Luis Miguel el que reveló que él y Paloma Cuevas se habrían unido en matrimonio.

Se trata del aristócrata Luis Alfonso de Borbón, quien afirmó en entrevista con Europa Press el 20 de junio: “Ya están casados”.

El empresario español inclusive desveló el destino que la pareja supuestamente eligió para jurarse amor eterno: “En Las Vegas”.

“Estuvimos nosotros ahí también”, aseveró refiriéndose a él y su esposa, Margarita Vargas, que se encontraba a su lado.

“Yo as mandaré unas fotos, si queréis”, afirmó antes de que su cónyuge indicara que él tiene “mucho sentido del humor”.

Por el momento, ni el intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’ ni la diseñadora de moda se han pronunciado al respecto de estas declaraciones que los involucran.

Los rumores de que ellos llegarían al altar surgieron en abril de 2023, cuando el suegro de ‘El Sol’, Victoriano Valencia, lo confesó.

“Es un señor, es un caballero y es lo que pretende uno para sus hijos, que encuentren lo mejor. Y él es un verdadero señor. Puede haber boda. Paloma es feliz con él”, dijo al citado medio.

“Él es un encanto de persona y hasta ahora no tengo ninguna queja. Mis nietas cenan con él y lo ven”, añadió el extorero.

¿Luis Miguel le propuso matrimonio a Paloma Cuevas?

Por su parte, en septiembre de 2023, el programa ‘Y ahora Sonsoles’ dio a conocer que presuntamente Luis Miguel le propuso matrimonio a Paloma Cuevas, quien lo habría rechazado.

“Prefiere esperar un tiempo y que todo se asiente. Ella está encantada, feliz y teniendo una vida que no cambia por nada, pero ha dicho que ‘no de momento’”, narraron en la emisión.

Ellos se conocen desde que eran niños, pues sus padres sostenían una amistad. No obstante, su vínculo aparentemente no pasó a más.

Fue hasta 2022 cuando el dúo supuestamente decidió darse la oportunidad en el amor, pues ella se había divorciado de Enrique Ponce.

“Tal vez nos fuimos conociendo para luego enamorarnos. ¿Ha sido diferente? Puede ser, pero no podría ser mejor”, admitió Paloma al diario El País en junio de 2023.