Luis Miguel

Luis Miguel hospitalizado en Nueva York: reportan que el cantante está internado y en observación

El cantante fue hospitalizado en Nueva York y está acompañado de su novia Paloma Cuevas, según reportes de El Gordo y La Flaca. Esto se sabe de su estado de salud.

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Por:Elizabeth González
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Luis Miguel está hospitalizado en Nueva York, reportó la periodista Gelena Solano este viernes 15 de mayo. El cantante se encontraría acompañado de su novia Paloma Cuevas desde su ingreso a la clínica desde el lunes 11 de mayo.

La colaboradora de El Gordo y La Flaca señaló que la hospitalización de El Sol sería por supuestos “problemas cardíacos”.

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“El Sol de México fue ingresado desde este lunes en un hospital en la ciudad de Nueva York. Se encuentra en observación”, dijo.

En el show no se reveló el nombre del hospital en el que estaría internado Luis Miguel. Sin embargo se reportó que el intérprete habría llegado acompañado de su novia Paloma Cuevas y su asistente.

“Me cuentan que (Paloma Cuevas) no se le ha despegado ni un solo momento, que ha estado con él toda la semana, al igual que un asistente”, comentó Gelena.

“En este hospital en el que se está quedando Luis Miguel, los doctores son de primera. Hay un trato muy especial. Son doctores muy capacitados para este tipo de problemas cardíacos que tiene Luis Miguel, supuesta y alegadamente. Pero sí, él está en observación y todo apunta a que podría salir la semana que viene”, agregó.

Durante la emisión de El Gordo y La Flaca no se reveló la causa de su hospitalización. Sin embargo, la creadora de contenido 'Chamonic' reportó que "tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión y según detectaron que tenía un problema cardiaco".

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