Fátima Bosch Fátima Bosch y el hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel ¿tienen romance? Ella reacciona así a rumor La ganadora de Miss Universe compartió qué es lo que opina de que se especulara que sostendría una relación con Miguel Gallego. La modelo incluso reveló qué pensó su mamá al respecto.



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Video Aracely Arámbula reacciona así a supuesto romance entre su hijo y Fátima Bosch

Fátima Bosch finalmente ha hablado del rumor por el que se le vinculó sentimentalmente con Miguel Gallego, hijo mayor de Aracely Arámbula y Luis Miguel.

Fue ante los micrófonos de medios de comunicación como Despierta América que la Miss Universe abordó directamente las especulaciones de un supuesto romance con el joven de 19 años.

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“Oigan, de verdad se pasan. Yo, desde que gané, cada semana me sacan un novio diferente”, dijo tras una breve sonrisa.

“A ver, él es un bebé. No sé cuántos años tiene … Imagínense es una criatura. Yo tengo 25 años. Obviamente eso lo hicieron, yo creo que, con inteligencia artificial, pero no, cómo creen, nada de eso es verdad”, añadió.

La tabasqueña afirmó que “no” conoce ni ha convivido con el primogénito de ‘El Sol’ y, además, defendió que él no sea una figura pública.

“Creo que también hay que respetar su privacidad porque si él no quiere compartir cosas hay que respetarlo a él, a su mamá”, mencionó.

“Él está guapísimo. Obviamente va a andar con alguien de su edad, entonces no inventen, por favor”, agregó, después de aclarar que ella no saldría con alguien menor que ella.

Así reaccionó la mamá de Fátima Bosch al rumor

En esta misma oportunidad, Fátima Bosch reconoció que le gusta la música de Luis Miguel porque su mamá, Vanessa Fernández, le “ponía sus discos” desde que era pequeña.

Sin embargo, indicó que su madre no se emocionó porque fuera relacionada con Miguel Gallego: “Se estaba muriendo de la vergüenza”.

“Me dice: ‘¿Qué onda? O sea, esto es mentira. Qué vergüenza con el niño, que es un bebé’. Le digo: ‘Sí, má, pero bueno, todavía nos estamos acostumbrando a este ambiente que te inventan que eres novio de todo el mundo. ¡Qué horror!’”, relató.

¿Por qué vincularon a Fátima Bosch con el hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel?

Fue a finales de marzo que surgió el rumor de que el hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel presuntamente estaría “enamorado” de Fátima Bosch.

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Sucedió a raíz de un supuesto comentario que un perfil nombrado ‘Miguel Gallego Arámbula’ alegadamente le dejó a la modelo en un ‘post’ de TikTok.

Luego de que el usuario dejara un emoticono de osito rodeado de corazones es que se comenzó a decir que supuestamente el retoño de los artistas se encontraba interesado en la Miss Universe.