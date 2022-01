"No entraba en ese perfil": Luis Felipe Tovar contó las dificultades que tuvo por no ser galán

Desde joven, Luis Felipe Tovar encontró en la actuación su vocación. El actor inició su carrera en teatro y posteriormente, debutó en cine. No obstante, participar en televisión llegó mucho más tarde en su vida.

Su inicio en la pantalla chica se vio azotado por no tener el perfil físico que las producciones de ese momento estaban buscando, según reveló en entrevista con Yordi Rosado.

Luis Felipe Tovar y su búsqueda por tener una carrera en televisión



Desde su primera obra de teatro comercial, Luis Felipe Tovar comprendió que en la actuación estaba su vocación, la cual iba más allá del reconocimiento y la fama.

A pesar que su prioridad no era tener una gran popularidad, el actor sabía que debía debutar en televisión para poder dar a conocer su trabajo a más gente.

"Si tu no salías en la televisión, no eras nadie… Yo andaba buscando desesperadamente tener la pantalla de la televisión, porque sabía que la pantalla de la televisión me estaba haciendo falta para dar a conocer mi trabajo como actor".

Durante largo tiempo buscó participar en una producción televisiva. “Ya trabajaba en el cine [pero] la televisión no se me daba y a mi la televisión me encanta”, le comentó a Yordi.

Finalmente, tras dos décadas como actor su oportunidad de debutar en la pantalla chica llegó.

"Yo entré a la televisión cuando yo ya tenía una carrera de 20 años de actor"

Luis Felipe Tovar contó que no ser el actor "guapo" provocó que perdiera papeles en televisión



El actor expresó que la dificultad por participar en una producción televisiva se debió en una parte a los estereotipos.

Luis Felipe explicó que el galán de telenovela era el personaje más buscado y él no entraba dentro de esta categoría. "Eran como clones y yo no entraba en ese perfil", comentó.

No ser el actor "guapo" que la producción quería provocó que Tovar perdiera varios personajes por los que audicionó, los cuales consideraba que podía interpretar de mejor forma.

"También se ve uno en el espejo. Yo decía ‘evidentemente yo no tengo que ver con este tipo de perfil físico, pero tengo otras habilidades’".

De acuerdo con Luis Felipe, dichas habilidades podían llegar a ser mayores que las del actor con el físico requerido por las producciones.

“Justamente el hombre de este perfil físico no las va a poder rebasar porque [yo] tengo mayor nivel de entrenamiento”, expresó.

La autoestima de Tovar no padeció los estereotipos de las producciones televisivas



No tener el semblante físico requerido provocó que no obtuviera ciertos papeles, pero a fin de cuentas eso no afectó la autoestima de Tovar.

El actor reveló que gracias a su papá y abuela, quienes constantemente le decían desde chico que era guapo y le iba a gustar a muchas mujeres, construyó una fuerte autoestima, la cual incluso le permitió tomar a broma que su representante Claudia Becker lo llamara “Luis Feito Tovar” durante muchos años.

"Mi padre me decía ‘Tú le vas a gustar mucho a las mujeres, m’hijo’’ Después me di cuenta que a lo mejor no mucho pero que sí les gustaba"



Las relaciones románticas que tuvo con “mujeres muy hermosas”, como Tovar llamó a sus exparejas, también le recalaron que era muy afortunado.



Si bien, el actor no presentó el físico del galán de telenovela que durante mucho tiempo se buscó en televisión, pero eso no impidió que lograra crear una carrera fructífera en la pantalla chica, en donde suma múltiples personajes como Ramón en ‘Montecristo’, Tito en ‘Los Sánchez’ o su más reciente rol de Tavo en ‘Mi fortuna es amarte’.