Ludwika Paleta habló sobre el abuso de filtros y maquillaje: su mensaje fue contundente

Ludwika Paleta saltó a la fama tras su papel de María Joaquina en la telenovela infantil 'Carrusel' y fue gracias a su talento que los productores la tomaron en cuenta para otros proyectos importantes.

La actriz de origen polaco ha revelado en distintas ocasiones lo mucho que disfruta cuidar de su cara, piel y cuerpo, aunque no lo hace por un tema de vanidad, sino por salud y temor a enfermedades, por lo que es parte de las celebridades que están a favor del skincare.

Ludwika Paleta y la belleza natural

Ludwika ha crecido frente a las cámaras y bajo la mirada de miles de seguidores, quienes la han visto llegar al altar, ser mamá, divorciarse, triunfar en su carrera en el cine, teatro y televisión, pero también han sido testigos de su belleza al natural.

Prueba de lo bien que se conserva a sus 42 años es el reciente post que compartió en redes sociales. Ludwika hizo un llamado a sus seguidores para amar la naturalidad de una cara lavada y se lanzó en contra del abuso de los filtros y maquillaje.

¿Por qué no nos gustará andar sin maquillaje, sin filtros? Ponemos demasiada energía (y tiempo) en tratar de esconder manchas, arrugas e “imperfecciones”. A mí me encanta maquillarme, verme diferente, probar cosas nuevas, divertirme. Pero también me encanta andar con la cara lavada.



En la fotografía se puede ver a una mujer al natural, que deja ver las ojeras y la textura y brillo de su piel, así como algunas imperfecciones y zonas enrojecidas. Ludwika Paleta dijo amarse a sí misma tal cual y como es, agregando los hashtags #asisoyyo #sinfiltro #legusteaquienleguste.



Ludwika es una amante de lo natural

En otra ocasión, Ludwika reveló uno de sus secretos de belleza para mantener una piel sana y una cara joven, llena de luminosidad y aspecto saludable.

En lugar de usar botox o alguna otra sustancia para procedimientos estéticos, la actriz contó en una entrevista con Gloria Calzada que es fanática de los masajes faciales y el drenaje linfático.

No es la primera vez que alza la voz en estos temas

En más de una ocasión, la intérprete ha dejado en claro que lo suyo es la cara lavada, marcas en la piel y canas.

Ludwika compartió con sus más de 3 millones de seguidores cómo amanece una mujer natural, lejos de cualquier filtro o mascara de pestañas. En aquella ocasión se dejó ver con los ojos hinchados y sin labial.



“De cuando amaneces con los ojos hinchados porque cenaste la noche anterior todo lo que normalmente no comes ¿A quién le pasa?”, escribió.

Otro de sus posteos que sus fans aplaudieron fue el momento en que la actriz se mostró orgullosa de presumir sus canas.



Quienes pensaban que las actrices vivían 24/7 en medio de glamour y belleza, están equivocados, Ludwika llegó para desmentir que la perfección no existe.

En otra publicación, compartió una fotografía recién levantada, con lentes y sin una gota de maquillaje.