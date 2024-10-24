Hijo de Ludwika Paleta revela incómodo momento con su padre: “Hasta la fecha me odia”

Video Nicolás Haza es idéntico a Ludwika Paleta: ya hasta actuaron juntos

Nicolás Haza, hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza, ventiló el incómodo momento que protagonizó con su padre tan solo dos años después de divorciarse de su madre.

El joven actor compartió con Karla Díaz algunas de sus experiencias sobre el proceso de divorcio de sus padres, dejando al descubierto que, cuando solamente tenía 11 años, tanto Ludwika Paleta como Plutarco Haza comenzaron a rehacer su vida amorosa.

“Mis papás están separados, están divorciados. Entonces, cuando los dos empezaron a salir, cuando empezaron a tener parejas después de que se divorciaron, mi papá primero tuvo una novia por mucho tiempo y luego, pues cortaron”, contó el 17 de octubre en el show de YouTube ‘Pinky Promise’.

En este contexto, el intérprete de 25 años recordó que tras concluir esta relación, su padre decidió darse una nueva oportunidad en el amor, instante en el que comenzaron los incómodos momentos familiares.

“Yo tenía 11 años (…) y empezó a andar con alguien más y me pasó, más de una vez, y por distraído y por wey, porque nunca he sido celoso con mis papás, me da igual la verdad, cada quien su vida. Le llegué a decir el nombre de la exnovia, varias veces (a la nueva novia)”, explicó.

“Sin querer, le decía de ‘Juana… perdón’ (no era ese nombre)”, admitió.

Esta situación puso a Nicolás Haza en una situación difícil. Incluso, aseguró que "hasta la fecha" no han podido perdonalo.

“Hasta la fecha me odia… pero tenía 11 años”, dijo, asegurando que tras ventilar la situación, ahora teme recibir reclamos.

“No sé si las personas involucradas en algún momento me van a mandar un mensaje de odio… En su momento, ya fue algo más delicado, pero pues yo tenía 11 años… Es más grave por todo el contexto que no voy a dar", sentenció.