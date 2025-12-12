Nicolás Haza Ex de Ludwika Paleta confiesa si ha tenido problemas con la actriz por la crianza de su hijo Plutarco Haza reveló si ha tenido una relación difícil con Ludwika Paleta o algún problema a la hora de educar a su hijo. Además, dijo si Nicolás Haza se ha visto beneficiado por llevar sus apellidos.

Tras casi dos décadas de su separación, Plutarco Haza, exesposo de Ludwika Paleta, reveló cómo ha sido su relación con la actriz a la hora de criar a su hijo, Nicolás Haza Paleta.

Haza señaló en entrevista para De Primera Mano el pasado 8 de diciembre, el vínculo que los mantiene unidos es su hijo, quien además está desarrollando una carrera en el medio artístico.

Aunque el actor no recuerda haber tenido algún conflicto con Paleta, no descarta que haya ocurrido.

“Creo que todo al final tuvo un gran propósito que es que Nicolás este esté bien y creo que yo estoy feliz de eso. No recuerdo que haya habido problemas como veo en otros casos”, afirmó.

Plutarco Haza dijo estar feliz con el resultado que consiguió con Ludwika Paleta: “A Nicolás se le dio todo, pero sobre todo mucha atención y mucho amor y el resultado es que es un chavo superbueno… es un chavo que es una buena persona y es un profesionista responsable Entonces eso me tiene muy contento y muy orgulloso”.

¿Hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza ha tenido ventajas por sus apellidos?

Haza aclaró que, aunque Nicolás tiene dos apellidos fuertes en el medio artístico, esto no fue suficiente para abrirle las puertas de par en par.

“Él tiene sus retos también a la hora de tener dos apellidos fuertes, lo único que pudimos darle fue una gran educación porque sabíamos qué necesitaba, porque sabemos de nuestra profesión y apuntar el camino, decirle, ‘Mira necesitas este un agente que te consiga castings, prepararte y ahí vas’. Pero más allá de eso no podemos hacer nada más."

Plutarco destacó que su hijo Nicolás ha conseguido por cuenta propia sus papeles, “él sí ha ganado sus castings, se tardó un año en tener su primer papel chiquitito, fue asistente de producción, fue asistente de dirección, o sea siento que qué bueno, tuvo mucha suerte, tiene apenas 26 años y ve todo lo que ha hecho”.