Así se ven los niños de ‘Carrusel’ a 35 años de su estreno: no reconocerás a ‘Cirilo’

7 niños latinos que triunfaron en Hollywood: mira cómo han cambiado Loreto Peralta, Adrián Alonso y más

'Carrusel’ fue una de esas telenovelas infantiles con las que seguro creciste si fuiste niño en los 90. Pero el tiempo ya pasó, y los niños que protagonizaron esta historia ya son todos unos adultos. Así se ven hoy en día

Ludwika Paleta, María Joaquina en ‘Carrusel’

Con solo 10 años Ludwika Paleta saltó al estrellato en el papel de María Joaquina en ‘Carrusel’, quien se caracterizaba por ser de la clase alta y por evitar constantemente a su pretendiente Cirilo.

A lo largo de los años Ludwika Paleta se ha hecho de un nombre en la televisión mexicana, y es quizás quien brilló más en el mundo del entretenimiento del elenco de ‘Carrusel’.

Entre sus trabajos más populares destacan 'María la del barrio', 'Amigas y rivales', 'Los exitosos Pérez' y la serie de Netflix 'Madre solo hay dos'.

Ludwika Paleta Imagen Mezcalent

Pedro Javier Vivero, Cirilo en ‘Carrusel’



Pedro Javier Vivero se ganó el corazón de muchos televidentes noventeros al interpretar al noble e inocente Cirilo, el eterno enamorado de María Joaquina.

Él dejó la actuación y estudió la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Por sus publicaciones en redes sociales, se sabe que en la actualidad trabaja como auxiliar técnico instalador en una empresa de tecnología.

Pedro Vivero también está muy activo en varias redes sociales, donde comparte con sus fans secretos de 'Carrusel’, como por qué su personaje no salió en el capítulo final de la telenovela.

Pedro Javier Vivero Imagen Mezcalent/ @pedroviverovaldez en Instagram

Edwarda Gurrola, Carmen Carrillo en ‘Carrusel’



Antes de ser muy reconocida por su papel como Vanessa en ‘Soy tu fan’, Edwarda Gurrola formó parte de esta telenovela infantil.

En ella dio vida a la tierna Carmen Carrillo. Edwarda nunca ha dejado de actuar, y ha cosechado una amplia experiencia en producciones como Señorita 89', 'Volver a caer' y '¡Que viva México!'.

Edwarda Gurrola Imagen Mezcalent

Jorge Granillo, Jaime Palillo en ‘Carrusel’



Jorge Granillo fue Jaime Palillo en ‘Carrusel’, reconocido por su icónica frase “¡Me hierve la cabeza!”.

Él se alejó del mundo del espectáculo, pero de vez en cuando se reúne con el elenco de ‘Carrusel’ y comparte cómo fue su experiencia en esta producción de los noventa. Jorge estudió Derecho y se desempeña en la actualidad como consultor legal.

Jorge Granillo Imagen Mezcalent/ @cuandoelcarruselsedetien en TikTok <br>

Christel Klitbo, Valeria en ‘Carrusel'



¿Te suena el apellido? Christel Klitbo es la guapa sobrina de Cynthia Klitbo que también es actriz. Uno de sus primeros papeles fue el de Valeria, quien se caracterizaba por sus lentes ovalados en ‘Carrusel’.

Ella siguió formándose como actriz, y entre sus trabajos más destacados se encuentran ‘El abuelo y yo’, ‘Señorita Pólvora’, ‘Mujer de nadie’, y en 2017 se unió al elenco de ‘Fear the Walking Dead’.

Christel Klitbo Imagen Mezcalent/ @laklitbo en Instagram

Gabriela Rivero, la maestra Ximena en ‘Carrusel’



Si alguien de ‘Carrusel’ que muchos fans recuerdan es a la paciente y amorosa maestra Ximena, quien fue interpretada por Gabriela Rivero.

En ese entonces ella tenía 24 años, y ahora Gabriela está por cumplir 60. Gabriela Rivero sigue muy presente en diversas telenovelas mexicanas.

'Corazones al límite', 'Lo que la vida me robó', 'Vencer el pasado' y 'Amor dividido' son algunas producciones en las que ha trabajado.

Gabriela Rivero Imagen Mezcalent

Los actores de ‘Carrusel’ que ya fallecieron



Tristemente, algunos de los actores que formaron parte de ‘Carrusel’ ya no se encuentran entre nosotros.

Tal es el caso de Ada Carrasco, quien dio vida a la tía Matilde. Ella falleció en 1994, a los 81 años de un ataque al corazón. Su hermana, Queta Carrasco, quien fue la tía Rosa en la telenovela, falleció en 1996 a los 83.

Los dos actores que interpretaron Fermín, Augusto Benedicto y Armando Calvo también murieron. Augusto falleció en 1992 y Armando Calvo a en 1996 a causa de una insuficiencia cardiaca.