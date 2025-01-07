Ludwika Paleta

Ludwika Paleta denuncia amenazas de muerte en contra de su hijo Nicolás y pide ayuda

La actriz recurrió a sus historias de Instagram para contar qué es lo que sucede. Ella afirmó que esta situación ocurre desde hace “años”.


Por:Dayana Alvino
Video Hijo de Ludwika Paleta revela cómo hizo para tener promedio de 9 en el exigente colegio donde estudió

Ludwika Paleta dio a conocer la delicada situación que ha enfrentado, desde hace tiempo, en redes sociales y que ahora involucra a su hijo mayor, Nicolás Haza.

Por medio de sus historias de Instagram, la actriz reveló que un usuario de la plataforma le ha enviado textos intimidatorios en más de una ocasión.

Ludwika Paleta muestra amenaza de muerte contra su hijo

La protagonista de telenovelas subió la captura de pantalla de una misiva que recibió en la sección de comentarios de uno de sus ‘post’.

“Yo quitaré la vida de Nicolás”, escribió alguien cuyo perfil aparece con la denominación ‘andreadossantosrojas’.

Al respecto, Ludwika Paleta indicó: “Esta persona lleva años mandando, a mí y a mi familia, este tipo de mensajes”.

“Lo he reportado varias veces, pero abre otras cuentas y siempre amenazando a alguien o de nosotros”, explicó igualmente.

La estrella de ‘Amigas y rivales’, melodrama que puedes ver aquí en ViX, mostró una imagen en la que se aprecian todas las supuestas páginas que tendría su acosador.

“¿Cómo es que habiendo reportado tantas veces, Instagram sigue permitiendo hacer cuentas nuevas?”, cuestionó tajante.

Ante lo ocurrido, ella pidió el apoyo de sus fanáticos: “Me queda claro que quiere atención, pero si me ayudan a reportarlo una vez más, se los agradecería”.

Ludwika Paleta denunció ser víctima de amenazas.
Imagen Ludwika Paleta/Instagram

Nicolás, a quien la artista procreó con Plutarco Haza, hasta el momento no se ha pronunciado acerca de esta situación.

El músico, de 25 años, colgó en su propio ‘feed’ clips en los que se le ve trabajando, con colegas, en la creación de su álbum.

Ludwika Paleta protege su privacidad

En el pasado, Ludwika Paleta dio la razón por la que ha decidido no ser tan abierta públicamente en cuanto a su día a día.

“Yo he apostado por vivir una vida mucho más hacia adentro y compartir sólo lo que creo que vale la pena compartir”, dijo, según Hola!

