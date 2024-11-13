Ludwika Paleta

Ludwika Paleta presume a su hijo Nicolás: tiene 25 años y así ha sido su transformación

La actriz celebró el cumpleaños de su hijo mayor con un amoroso mensaje que publicó en Instagram. Nicolás Haza es fruto del matrimonio que sostuvo en el pasado con el actor Plutarco Haza.

Ludwika Paleta debutó en la maternidad a los 21 años con el nacimiento de Nicolás, quien celebró su cumpleaños 25 el pasado 11 de noviembre.

Con motivo del especial día, la actriz le dedicó un amoroso mensaje a su primogénito, quien según sus propias palabras, es el “regalo más hermoso” que le ha dado la vida.

“Eres el regalo más hermoso que me ha dado la vida. Te amo al infinito. Feliz cumpleaños mi amor”, escribió en Instagram, animando a sus seguidores a felicitar, también, al mayor de sus vástagos.

“Pasen a darle amor a Nicolás Haza en su cumpleaños”, agregó junto a los hashtags “felices 25” y “feliz cumpleaños”.

Ludwika Paleta acompañó su publicación de un video en el que presumió la transformación de Nicolás, quien ahora sigue sus pasos en la actuación.

En las imágenes se pueden apreciar distintos momentos de la vida de Nicolás, los cuales van desde sus primeros años, su paso por la adolescencia y su transformación física como joven adulto.

La transformación de Nicolás Haza.
La transformación de Nicolás Haza.
Imagen Ludwika Paleta / Instagram


“Te amo ma, muchas gracias”, respondió el joven actor ante la felicitación de su madre.

Así de grande luce el hijo de Ludwika Paleta

Nicolás Haza es el mayor de los tres hijos de Ludwika Paleta. El actor, que ahora sigue los pasos de sus padres, también es hijo de Plutarco Haza, con quien la actriz de telenovelas estuvo casada.

El joven llegó al mundo el 11 de noviembre de 1999 y, aunque toda su vida ha estado frente a los reflectores por el trabajo de sus padres, fue hasta 2021 que anunció su debut como cantante. Sin embargo, fue un año después que inició su carrera como actor en Los Ricos También Lloran (telenovela que puedes ver en ViX).

Así luce en la actualidad Nicolás Haza.
Así luce en la actualidad Nicolás Haza.
Imagen Mezcalent


Nicolás Haza, quien estudió cinematografía, ha sido comparado físicamente en varias ocasiones con su madre. La intérprete de 45 años reconocio en 2020 que su hijo era idéndico a ella.

"Si yo fuera hombre... sería como Nicolás. Fiú que se parece a mí", escribió en Instagram.

