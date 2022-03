Ludwika Paleta posó en bikini y sin filtros: mandó un mensaje de ‘body positive’

Más allá de su trabajo como actriz, Ludwika Paleta se ha convertido en una de esas voces que cuestionan el uso excesivo de maquillaje y retoques digitales, sobre todo en redes sociales.

En noviembre del 2021, por ejemplo, expresó en su cuenta de Instagram: “a mí me encanta maquillarme, verme diferente, probar cosas nuevas, divertirme, pero también me encanta andar con la cara lavada”.

Así, su perfil de dicha plataforma se ha convertido en un lugar donde se suele mostrar muy al natural, sin cubrir “imperfecciones” como las manchas que le provoca la rosácea o las líneas de expresión.

El pasado 5 de marzo, la estrella de ‘Guerra de likes’ dio un paso más y mostró su cuerpo completo sin retoques de ningún tipo. La publicación le valió varios cumplidos.





Ludwika Paleta presumió su belleza al natural, pero admitió que no siempre es sencillo

Tras ver este discurso de la actriz polaca-mexicana, muchos podrían creer que le sale de manera orgánica, pero no siempre es así.

En una serie de fotografías, Ludwika Paleta posó en un bikini negro, sobre una hamaca y con un destino de playa como fondo.

Al pie de las imágenes, escribió:

“Tengo que confesar que dudé en subir estas fotos. No las quise retocar y estamos desacostumbrados , o por lo menos yo, a ver los cuerpos sin “arreglar”. Así es mi cuerpo, sí me cuido, sí me alimento bien (...) También están los rastros de mis embarazos, el ejercicio y el cuidado que le doy”.

Por último, pidió a sus seguidores vivir sin tantos filtros “por favor”.

La figura de Ludwika Paleta fue elogiada por otras celebridades, como Ana Serradilla, Valeria Marín, Paulina Gaitán, Erika de la Rosa y más.

Otros de sus seguidores señalaron su figura y le dejaron mensajes como “bella, transparentemente bella”, “como los buenos vinos”, así como varios emoticones de llamas de fuego y corazones.

¿Qué piensas de la reflexión de Ludwika Paleta?