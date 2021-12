Ludwika Paleta y las veces que ha defendido la belleza natural: “deja el filtro a un lado"

La actriz de ‘Guerra de likes’ cada que comparte una fotografía sin una gota de maquillaje es aplaudida, dado que, en varias ocasiones, ha defendido que el mostrarse al natural es lo más normal del mundo.

Ludwika Paleta sin maquillaje

En noviembre de este año, la mamá de Nicolás Haza publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de ella sin maquillaje y con un look casero; ahí mismo se cuestionó del porqué no le gusta a la gente mostrarse natural, es decir, sin filtro o maquillaje.

“¿Por qué no nos gustará andar sin maquillaje, sin filtros? Ponemos demasiada energía (y tiempo) en tratar de esconder manchas, arrugas, “imperfecciones” . A mí me encanta maquillarme, verme diferente, probar cosas nuevas, divertirme. Pero también me encanta andar con la cara lavada. #asisoyyo #sinfiltro #legusteaquienleguste”



En el texto la actriz deja en claro que le encanta ponerse guapa y arreglarse, pero que sin duda disfruta cada una de sus facetas, incluso mostrar sus arrugas, líneas de expresión e imperfecciones.

Cuando se fue de vacaciones

También en noviembre del 2019, Paleta se fue de vacaciones a la playa y se dejó ver con un bikini, el cual dejaba ver su envidiable figura. Además llamó la atención ver su rostro limpio, acción que sus fans no dudaron en halagar.



“Ludwika que bonita eres”, “Muy linda, mis respetos”, “Bellísima sin maquillaje”, “Espectacular belleza”, “Gracias por empoderar a la mujer. Gracias por tu contribución”, “Se conserva super bien”, son algunos comentarios que destacan la belleza natural de la actriz.

Ludwika presumió su 'look' más intelectual

Como ya lo hemos mencionado, la celebridad de 43 años se ha dejado ver en más de una ocasión al natural y con diferentes ‘looks’; así nos ha demostrado que no todo es ‘glamour’, como lo aseguró en otra publicación.

Eso sí, cuida mucho su piel

O que tal esta otra imagen en la que la famosa luce una piel extremadamente fresca, limpia y super cuidada, debido a que suele usar mascarillas de café, así lo hemos visto en sus stories de Instagram.



“Manchas, ojeras, pecas, arrugas..... ( sol, unos niños maravillosos que apenas duermen la noche entera , y muchas risas, eso sí ) Disfrutar cada etapa de la vida y dejar tanto filtro a un lado. ¿Quién dice yo?”.

Un mensaje muy 'body positive'

Cabe mencionar que uno de los objetivos de Ludwika Paleta es hacer que sus seguidores se amen tal y como son, que no se preocupen de lo que la gente piense, dejar de tener miedo al no usar maquillaje o filtros, ser ‘body positive’.

Ludwika Paleta padece de rosácea

La actriz de origen polaco tiene una afección dermatológica que causa enrojecimiento y hace visibles los vasos sanguíneos de la cara, como lo reveló en redes sociales hace un tiempo, por esto mismo cuida mucho su piel y da tips para quienes padezcan lo mismo.



En la mayoría de las publicaciones que comparte a través de sus cuentas oficiales aparece mostrando con orgullo sus ojeras, arrugas e imperfecciones.

¿Cuál es tu fotografía favorita de Ludwika Paleta sin maquillaje?