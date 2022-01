"No son reales": 5 famosos que se pronunciaron en contra de los filtros de las redes sociales

Las redes sociales son una herramienta que ayuda a mantener al mundo conectado. Prueba de ello son los famosos e ‘influencers’ que usan esta tecnología para compartir diversos aspectos de su vida con sus miles de seguidores.

Sin embargo, hay estrellas que se han manifestado en contra de los filtros y de presentar una realidad “poco cercana” a lo que sucede día con día. Por eso, te mostramos algunas personalidades que han dado poderosos mensajes a sus fans acerca del uso del Internet.

Aislinn Derbez

En más de una ocasión, la hija de Eugenio Derbez se ha pronunciado en contra de mostrar “falsas realidades en Instagram”. En diciembre de 2021 compartió un par de fotografías acompañada de Kailani, en donde aseguró: “lo que ves aquí no es la realidad".

“Cuando entro en las redes en estas fechas realmente me quedo pensando cómo la perfección que se muestra aquí en estos días es demasiado alejada de la realidad y hace que las expectativas nos rompan el corazón”, puntualizó.



Esta no fue la única vez que la protagonista de ‘A la mala’ hizo un llamado a sus fans para hablar de la vida fuera de Internet, pues cuando anunció su relación con Jonathan Kubben aseguró que no dará “la historia falsa del amor romántico y perfecto de Disney”.

Ludwika Paleta

Desde que era sólo una niña, Ludwika conquistó la pantalla chica con su indudable talento y belleza. Más de una vez, la actriz ha reflexionado sobre el uso de filtros; por ejemplo, en noviembre de 2021 publicó una instantánea en la que se le puede observar sin maquillaje.

“¿Por qué no nos gustará andar sin maquillaje, sin filtros? Ponemos demasiada energía (y tiempo) en tratar de esconder manchas, arrugas, “imperfecciones”. A mí me encanta maquillarme, verme diferente, probar cosas nuevas, divertirme, pero también me encanta andar con la cara lavada”, se lee al pie de la foto.

Bella Hadid

La modelo de 25 años envió un contundente mensaje a sus seguidores acerca de los filtros, la depresión y la vida día con día. Con una serie de fotografías de ella llorando y un video de Willow Smith en el que habla acerca de la depresión, la ‘celebrity’ aseguró que “las redes sociales no son reales”.

"Para cualquier persona luchando, por favor recuerden eso”, se lee en el ‘post’.

Brad Pitt

Brad Pitt es una de las celebridades que se niega a tener una cuenta de Facebook, Twitter o Instagram y esto se debe a una poderosa razón. En entrevista para ‘Instyle’, el actor de 58 años comentó que “nunca” entraría al mundo del Internet.

“No va a pasar, nunca. Bueno, nunca hay que decir nunca. Pero la vida es muy bonita sin ellas, no veo el porqué necesito las redes sociales”, comentó.

Selena Gomez

En más de una ocasión, la intérprete de ‘Ice Cream’ ha compartido su opinión acerca de las redes sociales. En enero de 2022 confesó que, al inicio, Instagram era todo para ella; lo cual ahora le parece “peligroso”.

“(...) Quería poder mirarme en el espejo y sentirme segura de ser quien soy. Tomar un descanso de las redes sociales fue la mejor decisión que he tomado para mi salud mental. Creé un sistema donde todavía no tengo mis contraseñas. Y el odio y las comparaciones innecesarias desaparecieron una vez que dejé mi teléfono.