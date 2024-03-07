Ludwika Paleta

Ludwika Paleta confiesa que tiene "cláusulas" en su matrimonio con Emiliano Salinas

La actriz se sinceró sobre la relación que tiene con el padre de sus mellizos: Bárbara y Sebastián.


Ludwika Paleta "se liberó" de su primer esposo para encontrar al amor de su vida

Ludwika Paleta lleva su vida privada en completo hermetismo, por lo que pocas veces ha hablado abiertamente de su matrimonio con Emiliano Salinas.

Sin embargo, la actriz aprovechó la promoción de su nueva película ‘Noche de bodas’ para hacer una confesión sobre la relación que mantiene con el padre de sus mellizos, Bárbara y Sebastián.

En entrevista con Venga La Alegría este 5 de marzo, la estrella de cine y televisión se sinceró sobre los acuerdos que debe haber en un matrimonio para funcionar.

Reveló que a ella “le gusta vivir en pareja”, por lo que sabe que cada relación debe tener ciertos acuerdos para seguir adelante.

“A mí me encanta vivir en pareja, pues es un contrato más y hay que poner cláusulas, hay que poner reglas, hay que poner acuerdos, hay que hacer acuerdos en un matrimonio, si no, difícilmente funciona”, destacó la mamá de Nicolás Haza, fruto de su primer matrimonio con Plutarco Haza.

Ludwika Paleta revela cómo ‘revisa’ con su esposo si quieren seguir juntos

La actriz, de 45 años, confesó que está consciente de que esos acuerdos van cambiando con el tiempo y que solo así los matrimonios pueden funcionar.

Ludwika Paleta contó que ella tiene una gran comunicación con su esposo Emiliano Salinas, con quien de vez en cuando “revisa” si “todavía quieren seguir juntos”.

“Esos acuerdos conforme va pasando el tiempo, pues también van cambiando. Yo con mi marido tengo una relación en donde platicamos muchísimo, y donde sí revisamos de cuando en cuando si queremos seguir juntos, ¿por qué queremos seguir juntos?, si sigue vigente esa cláusula”, detalló con una sonrisa.

Ludwika Paleta y su historia de amor con Emiliano Salinas

La pareja se conoció a principios de 2010, gracias a Maki Soler, amiga de Ludwika Paleta. Sin embargo, fue a finales de ese año cuando sorprendieron a todos al hacer oficial su noviazgo.

Al cabo de tres años de relación, Ludwika Paleta y Emiliano Salinas se comprometieron durante un viaje a París y en abril de 2013 se casaron en Mérida, Yucatán, en la exclusiva ex Hacienda de Tekik de Regil.

Contaron con más de 700 invitados, incluyendo personalidades del medio artístico, político y social.

Ludwika Paleta y Emiliano Salinas formaron una familia con Nicolas, primogénito de la actriz. Su felicidad creció cuando en mayo de 2017 le dieron la bienvenida a sus mellizos: Bárbara y Sebastián, a quienes evitan mostrar en público.

