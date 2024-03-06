Acusan a Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides de rechazar a conductora: así los enfrenta

Video “¡Ay, Dios mío!”: la reacción sin editar de Ludwika Paleta tras probar un filtro que no le funcionó del todo

Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides desataron polémica en medio de la promoción de su película ‘Noche de bodas’.

Los actores visitaron algunos programas de televisión para ofrecer algunas entrevistas, pero habrían condicionado su charla con ‘Sale el sol’.

Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides pidieron que no estuviera una conductora

La encargada de destapar la polémica fue Joanna Vega-Biestro, quien este 5 de marzo reveló en ‘Sale el sol’ que los actores querían dar la entrevista pero sin contar con su presencia.

“Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides iban a venir a promocionar su película, pero pusieron una condición, que no estuviera yo en la entrevista”, sentenció Vega-Biestro.

Afirmó que la incomodidad y disgusto de Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides comenzó cuando, en 2022, ella habló acerca del incidente que tuvieron dos integrantes de la producción de la cinta, quienes perdieron la vida ahogados.

“Hay que recordar que en 2022 dos extras lamentablemente perdieron la vida, se metieron al mar y se ahogaron. Al principio no se sabía qué había pasado y yo, sí lo acepto y lo digo de frente, critiqué la respuesta de Ludwika y Osvaldo, siendo parte de esta película”, sentenció.

La conductora afirmó que a dos años de sus comentarios, jamás imaginó que Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides, quienes saltaron a la fama por su aparición en ‘María la del barrio’, estaban molestos por sus declaraciones.

“Eso fue en 2022, estamos en 2024, un poco rencorosos, porque de ahí en fuera yo no he dicho nada más. Agradezco a la producción que les dijo que si no está Joanna mejor no vengan, entonces no van a venir”, precisó.

Hasta el momento, los actores no se han referido al escándalo que desataron las declaraciones de Joanna Vega-Biestro.

¿Por qué murieron dos actores de la película de Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides?

En octubre de 2022, la producción de la película ‘Noche de bodas’ reveló en un breve comunicado que dos actores de la cinta, protagonizada por Paleta y Benavides, murieron ahogados en las playas de Oaxaca.

Señalaron que se trataban de dos extras y otro actor, quienes decidieron ir a nadar a mar abierto durante uno de los días libres que tuvo la filmación.

“Tres de nuestros colegas, pertenecientes al elenco de extras, decidieron aprovechar su día libre para visitar una playa donde, momentos después, debido al fuerte oleaje, les imposibilitó salir del mar por sus propios medios”, señalaron.