Conmovido, el hijo de Lety Calderón revela que le gustaría que sus papás “vuelvan a estar juntos”

Video Hijo de Lety Calderón pide una novia que lo “acepte”: “Aunque tenga una discapacidad”

Luciano, hijo mayor de Leticia Calderón y Juan Collado, reveló que uno de sus deseos es que entre sus padres se dé una reconciliación.

La actriz y el abogado se separaron en 2007, luego de que él alegadamente le fuera infiel con Yadhira Carrillo, quien ha negado haber sido la ‘tercera en discordia’.

PUBLICIDAD

Hijo de Lety Calderón sorprende con confesión

Fue la periodista Matilde Obregón quien cuestionó, durante su programa homónimo para YouTube, a Luciano si le agradaría que su famosa progenitora tenga novio.

“Pues la verdad, sí, pero es que, bueno”, dijo el joven de 20 años, antes de comenzar a titubear en su respuesta.

Luego de obtener la aprobación de Lety Calderón para expresar su sentir, él indicó: “Mi mamá estuvo peleada con mi papá, es que él la engañó”.

“Yo como que quisiera algo para que mis papás vuelvan a estar juntos, para que se enamoren”, agregó, visiblemente conmovido.

“Para que ya seamos una, aunque estamos así, y cada uno vaya por su camino porque somos una familia, quiero que sea más, con mis propios padres, que se enamoren, que se casen de nuevo, que mi mamá tenga otro hijo”, confesó.

Ante las palabras de su retoño, la protagonista de telenovelas como ‘Esmeralda’, que puedes ver aquí en ViX, reaccionó sorprendida.

“¡Ay, otro hijo! ¡Imagínate tener otro hijo!”, replicó, sin externar lo que piensa del anhelo de Luciano acerca de que retome su relación con Juan Collado.

El también empresario, quien salió de la cárcel en septiembre de 2023 y posteriormente quedó libre de cargos delictivos, mantiene su matrimonio con Yadhira Carrillo, tras 12 años.

Lety Calderón afirma que Juan Collado es “excelente pareja”, pero no un “buen papá”

En esta misma plática, Matilde Obregón le preguntó a Lety Calderón si, ahora que está fuera de prisión, Juan Collado ve a Luciano y a Carlo.

“Creo que él es una excelente pareja, es un buen ser humano, es una buena persona, que, dentro de todas sus cosas y sus distracciones, es preocupón y procura, por lo menos económicamente, que estés bien”, señaló.

PUBLICIDAD

“No siento que sea un buen papá”, admitió, “no ha sido un papá presente. Reviro que, así de que ‘iba por ellos todos los días para llevarlos a la escuela’, no es cierto”.

“Nunca ha pasado una Navidad con ellos, nunca ha pasado un Día del padre con ellos, nunca ha pasado un cumpleaños con ellos”, detalló.