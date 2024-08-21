Nada lo detuvo: hijo de Lety Calderón consigue gran logro y la actriz no cabe de la emoción

Video Hijo de Lety Calderón, Luciano, debutó como actor de telenovelas: fue recibido con aplausos

Leticia Calderón dio a conocer un nuevo logro que consiguió su primogénito, Luciano, quien cumplió 20 años el pasado mes de febrero.

La actriz presumió la noticia, como la feliz mamá que es, en su cuenta oficial de Instagram e inclusive mostró fotografías.

Leticia Calderón revela logro escolar de Luciano

Este miércoles 21 de agosto, Leticia Calderón reveló que su retoño concluyó con éxito un importante curso académico.

“No puedo explicarles lo emocionada y orgullosa que me siento de mi hijo Luciano por haber terminado un diplomado”, explicó en un ‘post’.

En las imágenes que subió la intérprete, se le puede ver al lado del joven, a quien procreó con el abogado Juan Collado, durante la ceremonia de graduación.

La protagonista de telenovelas como Imperio de Mentiras expresó su gratitud a quienes apoyaron al actor.

“Gracias a la Universidad Anáhuac y a Cipriano Sánchez por permitirles vivir esta maravillosa experiencia, motivarlos, guiarlos e incluirlos para que tengan la oportunidad el día de mañana de ser personas productivas, seguras y felices”, escribió.

Para la importante ocasión, Luciano vistió un traje en diferentes tonos de azul, que incluyó una camisa con estampado de cuadros.

En la sección de comentarios, varias de las amistades de Calderón aprovecharon para externarles sus felicitaciones a los dos.

Por ejemplo, la consagrada cantante Laura Flores apuntó: “¡Esta es una gran noticia, amiga! Bravo por la entereza a ambos!”.

Leticia Calderón compartió que Luciano ha sido discriminado

En septiembre del año pasado, Leticia Calderón contó que Luciano ha sido víctima de discriminación debido a su síndrome de Down.

“Hace poco, él me dijo: ‘Mamá, había unos niños groseros en los columpios’”, relató en entrevista con Despierta América.

“Le respondí: ‘Mi amor, no pasa nada, siempre va a haber niños groseros porque no nada más es la discapacidad que pueda tener una persona, sino lo mal educados que podemos ser”, añadió.

